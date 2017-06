Che un’artista pop, peraltro con un curriculum di un certo peso alle spalle, si avventuri in un’operazione musicale in dialetto è già di per sé una notizia; se poi il dialetto è quello abruzzese, certamente un idioma non consueto nell’ambito della discografia, l’interesse cresce in maniera esponenziale, considerando proprio la singolarità dell’evento. Altro fattore di un certo rilievo è il fatto che, su dieci tracce, solo una sia un canto tradizionale abruzzese, mentre le altre nove sono tutte composizioni dell’autrice ed esecutrice Lara Molino in collaborazione con il padre Michele Molino e con il violinista Michele Gazich che, tra l’altro, è anche il produttore dell’album stesso.



Parlare dell’Abruzzo è un po’ come parlare di una terra di frontiera, e questo da parecchi punti di vista: è il luogo in cui, alla lussureggiante vegetazione marchigiana inizia a sostituirsi un terreno duro, corrugato e quindi più aspro, le colline vanno verso la montagna, che diviene più prossima, quasi incombente; insomma un luogo geograficamente e geologicamente di transito e di mutamento. Lara Molino, in due anni di intenso lavoro, ha cercato di cogliere queste asprezze ed ha cercato di farlo ricercandole laddove esse sono “stampate”, in maniera indelebile, sui volti degli abitanti di questi luoghi.



Siamo nell’ambito della musica folk, popolare, di quella musica che nasce dal profondo del popolo, che si tramanda di padre in figlio nelle aree rurali, che segna indelebilmente un territorio specifico, musica che non ha affatto bisogno di grosse elaborazioni strumentali per far sentire, all’ascoltatore, tutta la propria forza. E difatti, musicalmente, Fòrte e gendìle è un lavoro assolutamente essenziale, che ruota intorno alle storie narrate dalla voce piena e calda di Lara, alla quale il violino di Gazich, la chitarra di Marco Lamberti, la fisarmonica di Titti Castrini e la voce narrante di Michele Molino offrono di volta in volta una sponda, un appoggio, una sottolineatura, creando l’atmosfera giusta per poter raccontare.

Ed i racconti, come detto, sono basati sui volti dei personaggi, volti che hanno caratteristiche, tratti, intensità precisi e definiti, volti che parlano di tradizione, di fatica, di lontananza, di lavoro, volti rugosi, “spaccati”, un po’ come la terra da cui provengono. C’è della malinconia, c’è molto amore, un turbinio di sentimenti che ruotano intorno alle dieci tracce contenute in questo lavoro e c’è il desiderio di trasmettere questi sentimenti e queste sensazioni a chi non le vive, o non le ha vissute, all’interno di quel contesto: il più bel risultato, in questo senso, è proprio il fatto che, mentre si ascoltano le canzoni, le immagini evocate “saltano fuori” quasi da sole, senza alcuno sforzo, e si palesano anche a chi, rispetto a quella terra, è uno “straniero”.