Band lombarda, o meglio brianzola essendo di Monza, gli Outrider nascono ufficialmente nei primi mesi del 2008 e a oggi si presentano al loro pubblico con la stessa formazione. Sin dagli inizi la band ha una propensione per i brani inediti, infatti, nei frequenti live alterna l’esecuzione di classici rock alla stesura di brani propri dal suono tipicamente hard-rock. La frequente attività live li porta da subito a calcare svariati palchi lombardi e non.

La notorietà arriva con la collaborazione con la web-series Skypocalypse cui gli Outrider forniscono due brani inediti come sigla iniziale e di chiusura della prima stagione (in pochi mesi arrivano a totalizzare ben 15.000 visualizzazioni). Da lì a calcare le scene d’importanti festival con aperture a band del calibro dei Lacuna Coil, per fare giusto un esempio, il passo è davvero breve.

A distanza di nove anni dalla formazione della band gli Outrider presentano il loro album di debutto Foundations. L’album è stato registrato presso i Magnitude Recording Studio di Seregno con la produzione curata da Marco D’Andrea, chitarrista e fondatore dei Planethard.Dieci brani in cui le chitarre di Roberto Gatti e Andrea Fossati si mettono sapientemente a disposizioni di impetuosi e al contempo trascinanti riff. Non da meno la voce di Alberto Zampolli che sa farne di necessità virtù, graffiante e melodica a seconda dell’esigenza. Non bisogna certo dimenticare il vero cuore ritmico della band formato da Davide Rovelli e Federico Sala capaci di dettagliare, a suon di basso e drumming, le linee melodiche e al contempo di mettere a disposizione dei sodali un vero e proprio muro sonoro hard rock style.

Dieci brani capaci di colpire dritti al centro con sound che delinea un percorso musicale che si snoda sapientemente attraverso il post grunge sino ad arrivare all’hard rock facendo tappa nel southern metal. Molto buono il lavoro di questi cinque ragazzi brianzoli. Non una brutta copia di qualcosa di già sentito ma un lavoro fresco e decisamente trascinante. Da ascoltare. Via così!