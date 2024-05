La conclamata passione per l’America musicale, l’interessante doppia veste di eccellente artista/chitarrista e psicologo/psicoterapeuta fa del vicentino Carlo Rizzolo un personaggio a largo raggio: un laser illuminante di ottima musica che irradia sia con i Goldiggers Band (dal 1979 e tuttora operanti), sia con escursioni in solitaria. Ulteriore (ri)conferma arriva con la terza prova Four Corners, un titolo che vuol effigiare i quattro angoli di pensiero che vuol sempre, confrontare (e mai prevaricare) con gli altri membri della band e quelli presenti in quest’opera, elencati qui a fianco.



Che si dichiari un sognatore non ne fa mistero nell’interessante I’m a dreamer ma, per dare un’ampia visione della sua prospettiva viscerale, ricorre ai tre singoli finora estratti come: Not only a father, Sitting bull e la titletrack, tutti armoniosamente miniati a puntino per trasmettere quel gagliardo piglio folk/blues a stelle e strisce che Carlo tiene molto a cuore, nella mente e nell’anima. Splendidamente a suo agio anche nelle sognanti ballad come Do you think I thing, The Advantage you have e You (grande dedica a suo figlio), si realizza che il Nostro ha ben assimilato i dettami maestri di giganti come Neil Young, Denver, Taylor e compagnia bell(issim)a, però i suoi scritti hanno il lodevole pregio di alimentare ricorsi storici senza suscitare sospetti di emulazioni patetiche. Vi sembra poco? Lasciamo fluire ancora la rockeggiante Skyline, le atipiche divagazioni folk-country-prog di Mother nature o la spumeggiante In the pharm, con bollicine versate come fossimo in un fumoso saloon o la classicheggiante Take a look at the moon, tanto per capire che la poetica di Rizzolo non solo predica ma... razzola altrettanto bene, in un binomio stimabile di coerenza e spontaneità.

Insomma, un’oretta d’ascolto certificata da tredici brani in continuo divenire, per (ri)portarci a navigare nell’oceano in direzione dell’anelato sogno occidentale. Ad libitum.