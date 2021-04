Nuovo album per John Strada, songwriter emiliano che con Fra rovi & rose giunge all’ottavo capitolo discografico di una lunga carriera iniziata negli anni Novanta. Anni passati su e giù dai palchi e tra i ricordi più significativi ci sono quelli che lo hanno visto trascorrere alcuni mesi a New York dove frequenta il Greenwich Village, esibendosi da solo unplugged al mitico Rock’n’roll Cafe di Bleeker Street. Ma oltre che negli States, John Strada vive una lunga esperienza anche a Londra (ci resterà tre anni), suonando in vari club della città, e inevitabilmente queste esperienze hanno segnato il suo modo di scrivere la musica, influenzata così da rock, suoni dalle radici e soul.

Energiche e brillanti sono le sue esibizioni dal vivo, testimoniate dall’ottimo doppio cd “Live in Rock’A” del 2011, dove lo spirito del rock unito al calore della musica soul costituiscono un riuscito e spettacolare mix in grado di coinvolgere il pubblico e che lo hanno portato ad aprire i concerti di band come The Commitments, Jefferson Airplane e Southside Johnny and the Asbury Jukes.

Nel 2016 John Strada pubblica “Mongrel”, il primo e per ora unico album in inglese nella sua discografia, un lavoro che viene menzionato dalla critica come uno dei migliori dischi dell’anno e vanta molte collaborazioni illustri, come quella con il songwriter americano Micheal McDermott o con Bocephus King (Premio Tenco 2015) e ancora con il cantautore anglo-americano James Maddock e con Jono Manson, grande musicista e produttore.

Il nuovo album, Fra rovi & rose, contiene dieci nuovi brani, tutti scritti da John Strada, e pur mantenendo lo spirito rock e caldi profumi soul vira con personalità verso espressioni più cantautorali, ottenendo un risultato che porta ad un album dalle sonorità acustiche, registrato con la collaborazione di musicisti di grande spessore, fra i quali spiccano i nomi di Enrico Lazzarini al contrabbasso (Capossela, Fossati), di Iarin Munari alla batteria (Vecchioni, Stadio, Red Canzian) e di Alex Valle alla chitarra acustica e al banjo (De Gregori).

Due righe vogliamo spenderle per accennare l’humus che troviamo nelle dieci tracce, a cominciare dall’iniziale Guarda alle stelle che è anche il primo singolo dell’album, un solido e brillante rock, cui segue Wonderbar, un omaggio musicale a Tom Waits dove a far da protagonista è un mood ricco di fiati dal sapore soul/blues. Continuando nell’ascolto incontriamo la solare e gioiosa Salvo il mondo, brano che tratta temi ecologici mentre troviamo profumi di chansonnier francesi in Kiki la regina di Montparnasse, omaggio alla modella e pittrice che incantò Parigi ad inizio ‘900.

Ci sono anche deliziose ballate come Eneide 2020 dedicata ai nuovi migranti, la sensuale Il brivido, ma sono da segnalare anche Dall’Emilia al West, manifesto di quell’America sognata, mitizzata e tanto amata con un festival di violino, fisarmonica, banjo in un mix di suoni decisamente roots e Stavolta dico no, con un ritornello che ti rimane subito in testa, immersa in atmosfere sonore americane grazie anche all’eccellente lavoro al dobro e alla steel guitar di Enrico Cipollini.

Un disco riuscito che ci consegna un (quasi) nuovo John Strada, un artista sincero, onesto e diretto, che continua il suo lavoro di grande artigianato musicale.