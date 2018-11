La Banda Osiris, come ben sappiamo, è un quartetto: suonano, cantano, danzano e un sacco di altre cose, spesso molto spassose, e lo fanno tra di loro. Dopo trentotto anni di onorata carriera, tuttavia, i nostri amici hanno deciso di esser banda nel vero senso della parola. E' così è nato Funfara. Il loro stesso esser musicisti, del resto, di lì proviene, dalla fanfara, per cui nessuna operazione poteva essere più logica. E tuttavia…



Tuttavia, al di là del fatto che il non vederli ci priva di una bella fetta del loro essere artisti tout court, il disco, svolto su diciotto brani per lo più molto brevi, presenta situazioni molto spesso reiterate, tematicamente ma anche proprio come situazioni musicali in senso lato. Che sia un disco bandistico è indiscutibile, ma onestamente ci saremmo attesi qualcosa di più inventivo e originale, ciò che in realtà ci arriva fin troppo col contagocce. Qualche barlume di variazione sul clima (se non sul tema…), generalmente molto rotiano-felliniano (non che sia un difetto, ci mancherebbe) s’intravvede nel quinto e sesto episodio, La dolcissima e Malinconicamente, ma bisogna attendere ancora un po’ per trovare qualcosa che rompa veramente col marchio impresso a fuoco sull’opera. Ci riferiamo in particolare a Lentamente e Infine il finale, in cui il prosciugamento degli esecutori sortisce effetti di benefica evoluzione dinamica e dialettica, e poi Acquedotto oleodotto, una canzone di stampo vagamente (neanche troppo) caposseliano, e Oggi un giorno del ‘44, di fatto parafrasi (anche qui neanche troppo, nel senso che la letteralità è alquanto marcata) di Bella ciao.



Ad ascolto ultimato viene sia quel che sia la voglia di rimettere il dischetto dall’inizio, per capirci qualcosa di più, il che non è certo un difetto. Che cosa ne emerge rimarrà peraltro un segreto che per nulla al mondo vi sveleremo (in realtà l’abbiamo appena fatto).

Foto di Alberto Bazzurro.