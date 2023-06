Vuoi o non vuoi, alla base di un artista c’è spesso un poco di egocentrismo e la voglia più di apparire che di essere. C’è da dire, però, che quei pochi che mettono al centro unicamente la musica e non la propria immagine, destano elementi attrattivi non di poco conto, poiché ti chiedi come sia possibile, in quest’epoca del vanto, che ci sia ancora qualcuno che tralascia la tendenza generale e si defili dall’ostentamento ossessivo. Quindi, applausi sinceri a chi come l’artista campano UAH (UnleashAnemaHit) ha optato per l’anonimato per fornirci semplicemente il suo stilismo tra indie, future-pop e qualcosa d’Alt(ro) nei nove brani che compongono il suo primo album Gattocane, edito per Disordine Dischi, dopo l’uscita dell’e.p. Uah You.



‘A Chiave gira la serratura dell’album con mandate di sincopato pop per spalancare successivamente la porta al singolo funk-ambient Notte piovane, nel quale si apprezza la fluidità narrativa del Nostro, sempre protesa allo slancio emotivo. Obiettivo centrato anche con l’electro-pop della titletrack, sparato con quel mood ipnotico alla Giorgio Moroder, mentre la griffe dialettica si mette in bella mostra nel folk-beat di ‘A primma neve. Poi estrapola la notevole grinta rock di Mammarò, tanto per farci capire che la monotonia stilistica non risiede in casa UAH, come si evince anche nel verace e saltellante interludio di Vita mia.



Questo è decisamente un disco che riflette le tante difficoltà sociali ed ambientali con misura ed obiettività, senza appesantire l’orecchio con sferzate invettive e populistiche. Invece, Santa Chiara-best friend è uno degli apici del lotto proposto, con quell’aria sinuosa e sensuale che seduce l’anima con un tocco catchy, che ci conduce Dentro ad un percorso vibratile che affascina con evidente modernità sonora. Al capolinea ‘O Bbi ci accarezza con palmo etereo, senza tralasciare un piglio ritmico ornato (sottotraccia) da un gracchio vinilico che suscita ricordi vintage. Come la misteriosa e fiabesca creatura del Gattocane, UAH abbraccia le sue particolarità arcane per sigillare un’opera indubbiamente magnetica, fascinosa, estraniante, che non lascia nulla di incompiuto, dettando tematiche che ci riguardano da vicino con un tocco identitario, frutto di vagonate di minuti ponderativi spesi in atmosfere solitarie, tanto preziose quanto fondamentali, senza le quali, ora, non potremmo goderci la bella prova del “9”, brillantemente risolta da UAH .