Sovvertiamo l’ordine e partiamo dall’ultima traccia, Ti porterò a Pompei, Inno della V edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Da questa informazione capiamo che Francesco Rainero è proteso verso il bello, verso l’alto, forse non ciò che ci si potrebbe aspettare da un ventiquattrenne. Non è un “acchiappalike”, non cerca di piacere a tutti, come alcuni che, a tale scopo, sono pronti a svilire tanto forma quanto contenuto.



Pubblicato a due anni e mezzo di distanza dall’uscita di Mancino, questo ep dal titolo Generazione mantiene la rotta del primo disco, ma suona più limpido, grazie ad una produzione che pare sincera. Rainero nella sua breve carriera ha ottenuto riconoscimenti importanti da Musicultura, dal Premio Lunezia e dal Premio Bertoli e, ascoltando i brani, se ne possono individuare le ragioni.

La sua è una scrittura naturalmente semplice, con un lessico che va oltre la manciata di vocaboli di cui si abusa troppo spesso, ma che non ricorre a giochi di parole. Alterna il piano individuale di Alibi e le piccole storie di Mare che cammina al punto di vista più ampio della title track. Anche la voce non ha nulla di meno rispetto a quella di altri che garriscano e ammiccano, ma non esagera. Cinque canzoni di buon pop italiano, che rappresentano la seconda tappa di un percorso che vale la pena seguire.