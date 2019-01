Capita che un disco resti per qualche tempo (possono trascorrere buoni buoni anche alcuni mesi) posato sulla scrivania in attesa di ascolto. Poi – finalmente – arriva il giorno in cui lo si apre, lo si estrae, lo si posa nel lettore e play. Mentre scorrono i brani, dentro sgorga spontanea prima l’esclamazione «cavolo!», un instante dopo la domanda «perché non averlo scoperto prima?!». Divagazione preliminare ed essenziale per dire che Guerra è un album, anzi “l’album” che avresti tanto desiderato ascoltare. Il motivo? Dentro c’è vita, forza, passione, talento, intelligenza, ironia, poesia, riflessione, emozione e ancora ritmo, melodia, colore, contaminazione, sperimentazione, unione. collaborazione e quanto di più bello ci possa essere nel fare Musica. C’è pure un’idea forte che lo attraverso per intero: mettere fine alla violenza che quotidianamente miete vittime non solo in trincea, ma anche sul lavoro (nero, sommerso, nelle fabbriche).

Cesare Dell’Anna, musicista e artista salentino di grande caratura, è stato abile e sapiente nell’assemblare un mix sensazionale di suoni, voci, atmosfere e culture creando così un’opera poderosa in cui convivono, incontrandosi e meticciandosi, la tradizione bandistica, la pizzica, la musica classica, il folk, il jazz, le sonorità dei Balcani in un caleidoscopio ricco e multiforme, da restarne coinvolti, travolti e sinceramente estasiati. C’è davvero qualcosa che pulsa negli strumenti e nelle voci di questi Signori Musicanti, un fuoco che brucia vivo, di colore ardente, di profumo inebriante. Un vero e proprio miracolo di questi tempi!

Ben diciotto tracce di cui si apprezzano in particolare brani inediti come TRUMP@, cavallo di ritorno palestinese (dedicato al dramma di bambini, donne e civili costretti a subire per colpa degli interessi dei potenti del Mondo) o Dannatamente bella, Giro di Banda e La sigaretta elettrica, queste ultime tre più “scanzonate” rispetto alla prima. Alcune elaborazioni meritano cinque stelle piene, tra cui Bolero di Aradeo (incontro tra pizzica e Ravel), Padam padam (il classico francese in salsa balcanica) e la – a dir poco – meravigliosa preghiera Matonna te lu mare.

Guerra è uno di quei dischi di cui si ha profondamente bisogno una volta scoperto, da ascoltare e riascoltare, da avere sempre sott’occhio, a portata di mano, magari proprio lì, sulla scrivania…

Foto di Giulio Rugge