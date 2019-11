Cantautore, pittore e attore, Sergio Pennavaria arriva al suo secondo album (il primo a lunga durata è del 2015) e la cosa che colpisce al primo ascolto è quanto sia cresciuta la sua cifra stilistica, sia nella scrittura che soprattutto nell’interpretazione. Personalità poliedrica che ha frugato nel baule delle forme espressive più diverse, porta con sé “tanta strada” del periodo in cui si esibiva come busker, a cui va aggiunto il suo tuffarsi nella vita frenetica di Londra, città che ha frequentato parecchi anni.



Ho più di un amo nello stomaco è un concept album in cui vengono rappresentati sentimenti profondi e dove alla parola “amo” viene conferito il duplice significato di amore e dolore, in una dualità da cui spesso non si può sfuggire. Un disco ricco sotto tutti i punti di vista, in cui ascoltiamo e sentiamo epidermicamente un Pennavaria che si/ci immerge nel suo personale acquario emozionale. La passione per il mare di questo artista siculo-ligure gli offre lo spunto per scrivere il brano che dà il titolo al disco e ci permette di nuotare nel suo immaginario acquatico, in cui si svela senza scafandri. Dunque è questa dimensione ‘subacquea’ che gli permette di tenere insieme le sue radici sicule trapiantate in Liguria (ormai si è trasferito stabilmente da qualche anno nel ponente ligure) e di dar voce e musica alla sua variegata creatività.

Dicevamo di un album ‘ricco’ e infatti ci si trova di fronte ad un lavoro curato in ogni dettaglio; dalle illustrazioni dello stesso Pennavaria per la copertina e per il booklet alla volontà di non trascurare un passato più orientato verso un folk mediterraneo, rintracciabile in Tappeto volante (in cui un’intensa armonica a bocca dialoga con la voce) o in Bufera., brano in dialetto siciliano. Elegante e raffinato nelle ballate lente come in quelle swingate dal sapore frizzante e americano, Sergio sa esprimersi con attitudine immaginifica, regalando la chiave per entrare nella sua dimensione più profonda nella quale vengono scandagliati sentimenti universali. Soprattutto, però, parliamo di un disco che “suona” bene, anche sotto il profilo della produzione, con suoni ora ricercati che a volte diventano invece essenziali ma che in ogni caso risultano sempre efficaci. Un mood che sottolinea alla perfezione ogni singola atmosfera che Sergio vuole accompagnare al testo, come ad esempio il suono dell’handpan e dell’udu che catapultano nel “mare pennavariano” e tutto questo grazie ad una band e ad ospiti di alto profilo. Non è certo una novità se diciamo che Pennavaria si inserisce, con merito, nella scia dei grandi cantautori liguri e piemontesi: troviamo infatti echi alla De André e suggestioni alla Buscaglione o alla Paolo Conte, con una fantasia che alcune volte si avvicina a quella di Capossela ma senza scimmiottamento alcuno.



Sergio Pennavaria è autentico e restituisce il suo vissuto e i suoi ascolti in maniera fluida. Dodici tracce in totale che saranno difficili da esaurire perché ogni volta che lo riascoltiamo scopriamo qualcosa che ci era sfuggito precedentemente ed è proprio questo fattore che ci porta a quello slancio di curiosità verso i futuri e splendidi “quadri” che certamente Pennavaria continuerà a regalarci.