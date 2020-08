Ne ha fatta di strada Daniele Guastella dall’esordio (correva l’anno 2008 quando pubblicò L’attesa) fino a oggi, mantenendo sempre intatta la voglia grande di mettere in condivisione la sua musica. Ne è prova evidente il nuovo album intitolato Humaj (in lingua esperanto significa “umani”), opera più unica che rara in quanto racchiude diciassette canzoni – tra inediti ed editi – interpretate insieme a diciannove artisti provenienti da varie parti del mondo, dall’Italia alla Bulgaria, dall’Egitto all’Argentina, spingendosi fino alla Russia e all’Australia. Un bel viaggio musicale (e non solo) che il cantautore siciliano ha realizzato in due anni senza nessuna major discografica alle spalle, ma contando solo su se stesso e su una campagna di crowdfunding lanciata sul web.

Umani è il brano manifesto del disco, inno al rispetto della dignità di tutti gli esseri umani, dalle sonorità portentose, impreziosito dagli interventi degli italiani Anita Vitale e Mario Incudine più l’egiziano Ahmed Elgeretli, tra l’altro presentato e arrivato in semifinale nell’ultima edizione del concorso “L’Artista che non c’era”. Restando in patria, lontani da qualsiasi campanilismo, saltano all’orecchio i due indovinati duetti con Luca Madonia in Eroi e con Giovanna D’Angi in Peccato mortale, molto diversi tra loro ma entrambi carichi di significato. Daniele canta benissimo in spagnolo e lo si può ascoltare in vari episodi tra cui Soñè con la cubana Haydeè Milanes, Creo en ti con la messicana Dulce Lopez, Charcos con il costaricano Bernardo Quesada. Anche in inglese si difende bene dando vita a momenti dal sapore (pop) internazionale come il recente singolo In Your Eyes con la bulgara Mihaela Fileva e The Life Beyond dove sembra quasi che canti insieme a Beyoncé ma è la brava moldava Lidia Isac. Tante altre sarebbero le canzoni da segnalare all’ascolto e al riascolto (Canzone dell’amore lontano con l’argentino Leonel Capitano o Rondine con l’ensamble femminile russo Voskresenie o ancora Amar sin miedo con il messicano Leonel Soto) ma la cosa più giusta da fare, in questo caso, è quella di ascoltare interamente il lavoro, opera corale e multiculturale, ispirata e sfaccettata, prodotta artisticamente dal valente Denis Marino, anche arrangiatore insieme allo stesso Guastella, e mixata da Michele Musarra.

In un bazar mediatico che di artistico e musicale ha poco o nulla, dominato da personaggi costruiti a tavolino e creati con lo stampino, affaccendati a raccogliere followers attraverso i filtri delle proprie fantasmagoriche immagini e storie social, Daniele Guastella è una boccata d’aria pura da respirare a pieni polmoni, una voce fuori dal chiassoso coro, un’anima capace di dare senso alla sua arte intinta di verità e profondità.