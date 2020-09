Home è il lavoro d’esordio del duo romano Nearby, al secolo Drew Codispoti deus ex machina delle chitarre e cori ed Elena Cherubini alla magnifica voce solista. Inoltre, cosa non certo da sottovalutare tutte le canzoni presenti sono autografe e scritte a quattro mani dai due artisti.Ma avranno fatto tutto da soli? No! Per il comparto strumentisti al loro fianco troviamo per l’occasione gli affiatati: Gianluca Catalani (batteria), Andrea De Luca (basso, batteria in We’ll Never Die), Mario Gentili (violino), Marco Cortegiani (armonica) e Eugene (organo Hammond e Wurlitzer). Per quanto riguarda invece lo studio di registrazione il duo si è diviso tra Roma e nientepopodimeno che Portland (con la supervisione di Jimi Bott) mentre della masterizzazione se ne è occupato Adam Gonsalves presso il famoso Telegraph Studio.

Ma il disco com’è? Un esempio su tutti è il brano in apertura. Let You Fall infatti marchia a fuoco il sentiero da seguire: chitarre alla southern-rock maniera e la voce di Elena Cherubini che, con il pathos sprigionato, pare un pennello che si immerge nei colori presenti nella tavolozza di un pittore. Il brano è inoltre arricchito dalle corde degli archi di Mario Gentili.

Avete voglia di ascoltare del rock-blues e southern ben suonato? Allora correte a mettete nel lettore CD questo EP e la soddisfazione sarà assicurata. Buona partenza, il cammino è lungo ma noi siamo sicuri che il sentiero tracciato sia quello giusto. Allora via così.