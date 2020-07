«La mortalità è la condizione delle creature terrene e dell’uomo.

Credere all’immortalità dell’anima non è cosa da tutti,

la mortalità invece è un concetto oggettivo.

Tutti vediamo i nostri corpi sparire, disintegrarsi, diventare altro.

Ci piaceva l’idea di dedicare un disco a noi mortali, alla nostra banalità ma allo stesso

tempo all’infinita unicità del nostro pensiero di umani.

Di fatto "I mortali" è un disco che celebra la vita»

Con queste parole Colapesce e Dimartino ci presentano il loro primo disco insieme, scritto totalmente a quattro mani. Una collaborazione che era nell’aria da tempo per due dei più talentuosi esponenti di quella che può essere senz’altro definita come nuova scuola siciliana, insieme a Nicolò Carnesi e Oratio, solo per citarne alcuni.

I mortali si presenta come un prodotto pop accattivante e coinvolgente, che ti entra in testa già dal primo ascolto. In apertura troviamo l’ironia de Il prossimo semestre, omaggio a Piero Ciampi in cui si riflette sulla frustrazione del cantautorato moderno e dei suoi luoghi comuni (“Voglio scrivere per Mina/ Trasferisciti a Milano”).

La ballata d’amore che non ti aspetti è quella dedicata a Rosa e Olindo, coppia salita agli onori della cronaca per un efferato omicidio e che qui ritroviamo protagonisti di un amore che sfugge ai pronostici e alle classificazioni (“Eravamo già sospetti/ Mostri perfetti/ Che ne sa di noi la gente/ Sparisca per sempre”). Una delle punte di diamante dell’album è senz’altro Luna Araba, singolo uscito in questi giorni e che vede la collaborazione di un’altra grande artista sicula, Carmen Consoli. Una dichiarazione di amore per la Sicilia e i suoi scorci più caratteristici, che sarebbe funzionale al turismo più di una qualsiasi cartolina promozionale.

Manifesto e sintesi perfetta del disco Noia mortale, ritornello incredibile e testo tutto da cantare, per riflettere sulla nostra fallace condizione umana: “Per salvare la pelle/ Abbiamo anche creduto alla Resurrezione/ Comprato armi in cerca di una protezione”. Mortali ed inconsapevoli della nostra caducità, come in Cicale, dove ci si interroga sulla dubbia validità della teoria evoluzionistica, “Solo i peggiori sopravvivono all’estinzione”. La chiusura è dedicata all’adolescenza e alla sua spensieratezza (nei brani Adolescenza nera e Majorana), altro filo conduttore che attraversa tutte le canzoni di questo esordio che già è un piccolo classico, e ce lo godiamo in attesa di recuperare il tour promozionale, che li vedrà sul palco insieme quest’estate.