Quarto album per il cantautore torinese Fabio Caucino prossimo ai quarantacinque anni: dopo Immagini da sopra il cielo (2004), Passeggero dell'anima (2008), Io cambio (2013), questo I Movimenti del gatto conferma pregi e virtù di un artista poliedrico – è anche grafico e illustratore con lo pseudonimo di El Gato Diaz – in grado di rappresentare al meglio la continuità con la grande tradizione dei folksingers italiani emersi soprattutto negli anni Settanta. Infatti l’ascolto dell’album rivela analogie, echi, influenze, prestiti, similitudini (sia pur con il filtro creativo di una vena personalissima) con i vari Paolo Conte, Francesco Guccini, Gianmaria Testa, Vinicio Capossela, di cui evidentemente Caucino è riuscito ad assorbire e reinventare le diverse lezioni tanto sul piano musicale quanto sull’asse poetico-letterario. Infatti il quintetto che accompagna Fabio, con Luca Zanetti (fisarmonica), Marco Parodi (chitarre), Paolo Ricca (pianoforte), Andrea Manzo (contrabbasso), Gigi Biolcati (percussioni) sviluppa assai bene, attraverso un pop jazzato, le versatili indicazioni, a livello melodico, timbrico, ritmico, che l’autore vuole conferire a ogni brano, spaziando via via tra country, musette, tex-mex, rock, canzone classica, senza mai apparire eclettico o disordinato, anzi risultando alla fine coerente, lineare, omogeneo persino in rapporto alle storie cantate.



Dal punto di vista dei testi il cantautore infatti si conferma anche qui serio e originale, proprio nell’amore per il gusto del narrare, in cui ogni canzone, al di là dei temi trattati, diventa una sorta di racconto conchiuso, a sua volta intriso di immagini nitide (memore forse del parallelo lavoro nelle arti figurative). E questa immagine di racconti o racconti per immagini diventa alla fine la cifra stilistica di un discorso musicale incisivo, maturo, importante, che meriterebbe maggiori (e migliori) attenzioni.