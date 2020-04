Il mare, la sua immensità, la sua bellezza, da sempre sono fonte di ispirazione per musicisti e non solo. Una bella ondata rigenerante per lo spirito arriva dal duo formato dal chitarrista Francesco Mascio e dal sassofonista Alberto La Neve attraverso l’album I Thàlassa Mas, nome che in greco antico sta a indicare il Mare Nostrum, il Mediterraneo, crocevia incredibile di popoli e culture che si perdono nella storia. I due musicisti, in perfetta simbiosi ma nel rispetto della loro individuale diversità, si immergono in questo grande mistero rappresentato dal mare per portarne a galla una parte di ciò che esso custodisce nel profondo. Tutto non si ferma a questo bensì prosegue con il viaggio, esperienza indispensabile che apre alla conoscenza e all’arricchimento, in uno scambio reciproco e significativo dove ognuno condivide se stesso e quanto fa parte del proprio percorso.

Ne scaturisce una geografia musicale variegata, che tocca le sponde di tutte le terre bagnate dal Mare, impregnandosi di sonorità, atmosfere e persino colori tipici della Grecia, dell’Africa e dell’Italia, omaggiata in tre episodi: Bente el Rhia (nome arabo di Pantelleria), Neglia i luna (inno calabrese alla luna, impreziosito dalla voce di Fabiana Dota) e Portrait d’Italie dal sapore un po’ partenopeo, un po’ della Roma felliniana. Degne di nota e di un’emozione particolare sono Cano e Sognando un’altra riva che vedono rispettivamente la partecipazione di Jali Babou Saho e Esharif Alì Mhagag, due anime vocali uniche e speciali. In questa intensa traversata, Mascio e La Neve si rivelano ottimi traghettatori di suoni e sentimenti universali che, oltrepassando ogni confine, abbracciano il mondo.