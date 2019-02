Il Blues del Brigante è l’esordio, in veste solista, di Gennaro Carrillo, armonicista, cantante e autore, da molti anni attivo nel mondo del blues italiano. Con la sua band, i Black Cat Bones, ha prodotto, in passato, quattro interessanti album dove spiccavano, oltre alla sua personalità artistica, le doti del chitarrista Gianni Di Ruvo. Il Blues del Brigante può essere considerato un concept album, poiché verte su un unico filo conduttore analizzando sotto varie sfaccettature il fenomeno del brigantaggio nel periodo storico che intercorre tra la caduta del regno borbonico e la nascita dell’Unità d’Italia.



Dal punto di vista musicale, il blues proposto ha evidenti contaminazioni con il folk grazie anche all’uso di strumenti appartenenti alla nostra tradizione. Ma sono i testi il vero valore aggiunto di questo progetto. Arguti, impegnati e pregni di significati, non solo vanno ascoltati, ma letti con attenzione, ed in questo, l’esaustivo libretto allegato, contenente anche foto storiche, è di grande aiuto. Le liriche, ora in pugliese, ora in italiano, parlano di libertà da conquistare, di lotta ai soprusi, di diritti calpestati da parte dei latifondisti, di ingiuste condanne a morte e hanno come protagonisti personaggi storici noti o della tradizione popolare. La voce e l’armonica di Gennaro Carrillo, sono l’ingrediente principale della parte musicale, ottimizzata da una nutrita schiera di validi musicisti, tra i quali è impossibile non citare il nucleo base della formazione: Beppe Maraschi (chitarra elettrica), Luca Tonani (basso), Luca Pol (batteria).



Il Blues del Brigante è un album che richiede più ascolti, ma che non potrà non conquistare gli amanti del genere proposto e chi dalla musica e relativi testi cerchi anche contenuti.