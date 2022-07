Quando ci si trova di fronte a un cancello vuol dire che c’è qualcosa da scoprire aprendolo. Ancora di più se si tratta di un cancello in un bosco, che rimanda quasi a una favola, a un luogo incantato e magico, però anche ombroso e dai sentieri poco battuti. Il cancello nel bosco di Roberto Angelini pone nel titolo una sorta di invito ad esplorare luoghi e atmosfere nuove. Superare quel cancello è un po’ come entrarci in questo disco, pronti a battere i sentieri delle dodici tracce, attraversare il mondo sonoro attuale di un musicista e cantautore che continua la sua ricerca artistica senza la paura di mettere insieme qualità e raffinata leggerezza pop. Il disco nasce da nove anni di raccolta interiore di emozioni ed esperienze, di canzoni scritte per altri artisti (il brano L’isola è stato già interpretato da Emma Marrone), di appunti nei camerini, di incontri e collaborazioni frutto di un continuo lavoro in varie vesti nel mondo della musica.

Le sonorità spaziano da un suono acustico e intimo al pop, fino ad accenti funk e ambientazioni elettroniche, che a pensarci bene, sono sempre state tutte cifre stilistiche in vario modo sempre presenti nel percorso musicale di Angelini. I tre episodi strumentali si intrecciano con il resto delle tracce quasi a costruire cartilagini e legamenti solidi di un corpo che si regge perfettamente in piedi. Ad accompagnarlo nell’avventura di questo lavoro musicisti impeccabili, che condividono con lui varie esperienze artistiche, da Rodrigo D’Erasmo a Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Ramon Josè Caraballos, Daniele “Coffee” Rossi, fino alle musiciste Kyungmi Lee e Valentina del Re, passando per Darrin Mooney dei Primal Scream (presente nel brano L’Era Glaciale) e ai due Planet Funk, Gigi Canu e Marco Baroni, anche in veste di produttori di alcuni brani. Senza dimenticare Gabriele, il figlio di Roberto, a cui si deve La chiave del cancello, scritto e suonato a soli dodici anni. Cosa si incontra dunque superando il cancello del bosco? Certamente le due anime di Angelini, quella cantautorale e più intima, figlia della sua nota passione per Nick Drake, e quella di musicista, di arrangiatore, sperimentatore che ricerca costantemente. Il risultato è l’abbraccio tra questi due mondi, che mentre si intrecciano, abbracciano anche chi si lascia avvolgere dall’ascolto.