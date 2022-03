Cos’è un’immagine? Da fotografa, me lo sono chiesta spesso. Me lo chiedo sempre, in realtà, ogni volta che scatto una foto. Cosa voglio raccontare? Cosa voglio catturare, di un preciso momento? Credo che la definizione migliore di immagine sia “il tempo che per un istante si ferma”. Succede nella fotografia, ma succede anche in musica. Antonietta Incardona, che per il suo album ha scelto proprio Immagini, come titolo, ne è autorevole conferma.

Ottantotto tasti, dieci opere, dieci compositori diversi. Un vero e proprio viaggio attraverso atmosfere differenti, nate dalle esperienze, dal carattere, dallo stile di ogni artista di cui la Incardona si fa portavoce. Emozioni che nascono pertanto da immagini differenti, dalla necessità di un’ineludibile sinergia fra autori e pianista, figlia di un profondo scambio a livello empatico.

Molto semplicemente, vi posso dire che Immagini è uno di quei dischi che possono tranquillamente diventare compagni di vita. Uno di quei compagni, tuttavia, con i quali non potete mettervi lì, belli tranquilli, a condividere il silenzio: il pianoforte - la cui cordiera è stata addirittura suonata con un plettro - diventa strumento per un dialogo a più livelli, un invito alla discussione, alla riflessione. In una parola, Immagini non è uno di quei dischi “da sottofondo”. È un disco da ascoltare, non da sentire, a meno che per sentire non intendiate il corrispettivo italiano del verbo to feel.

Antonietta Incardona ha scattato e incorniciato dieci fotografie differenti, ritratti di dieci anime, prima ancora che di artisti, specchio di ascoltatori che si ritrovano a essere al contempo ascoltatori e protagonisti di un viaggio particolarissimo, attraverso sonorità e soluzioni molto diverse tra di loro, accomunate tuttavia dal tocco angelico di Antonietta Incardona.