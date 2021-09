Difficile ascoltare in questi tempi quantitativi più che qualitativi, frettolosi più che riflessivi, un disco come questo. Prima opera da solista del chitarrista Matteo Giudici, Improving riesce a risvegliare, anche al primo ascolto, qualcosa che in questi ultimi anni sembra essersi atrofizzato: la sorpresa dell’emozione. Eleganza, nobiltà di scrittura e di esecuzione, gusto; qualcosa che solleva dalla pesantezza della nostra natura corporea. Ci ritrovi le zone di ombra e luce a cui spesso non dai nome e questo conforta. Recupera un tempo dilatato che non è più il nostro. Nessun ammiccamento al virtuosismo. Cura maniacale per ogni dettaglio.



Si apre una porta e per più di un’ora, viaggiando sui binari del cielo, ti dimentichi del qui e dell’ora. Al fianco di Matteo Giudici due musicisti esemplari che hanno arricchito questo progetto di grazia e attenzione: Roberto Olzer e Nicola Stranieri. Il libretto riporta con generosità genesi e significato profondo di ogni brano. Una formazione con la quale ho anche la fortuna di suonare da anni e riesce ad entrare in ogni progetto con il rispetto più totale della musica.