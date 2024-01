Ci sono album che si ascoltano tutti d’un fiato e altri che vanno assaporati con delicatezza, goccia a goccia, nota per nota, parola su parola. In punta di corde di Chiara Raggi e Giovanna Famulari rientra sicuramente tra i secondi, perché ogni brano è una gemma, ogni interpretazione un dono prezioso, un mondo nuovo che si schiude. Si tratta di un progetto decisamente originale: il disco, che comprende undici tracce, è infatti stato registrato dal vivo durante il programma della RSI – Radio Televisione Svizzera Italiana ‘Musica di seta, viaggio in punta di corde nella musica d’autrice’.

Scritto e condotto da Chiara Raggi con la partecipazione della violoncellista Giovanna Famulari, il programma in onda da settembre 2023 con appuntamento settimanale spazia attraverso la musica delle più interessanti cantautrici italiane e propone storie e canzoni a loro ispirate. Un programma tutto al femminile, in cui si parla e si canta di donne capaci di raccontarsi in musica, così come fatto tutto da donne è l’album, che raccoglie la rilettura di brani iconici e brani meno noti di alcune tra le migliori cantautrici italiane.

Attraverso nuovi arrangiamenti, spesso coraggiosi e particolarmente ispirati, con le loro voci e i loro strumenti (chitarra e violoncello) Raggi e Famulari hanno dato quindi nuova vita a brani che trattano temi importanti che è (vien da dire purtroppo) sempre necessario sottolineare, come l’accettazione di sé, la legittimazione del proprio lavoro e l’autoconsapevolezza. Donne come protagoniste, ognuna a proprio modo, vengono riproposte con grazia ma anche determinazione dalle interpreti di quest’album davvero interessante proprio perché nato all’interno di un progetto più ampio, che si dipana puntata dopo puntata, e quindi brano dopo brano, e nei successivi ascolti del disco.



Come racconta la stessa Chiara Raggi, la scelta delle canzoni da reinterpretare è stata frutto di storie e gusti personali, ma anche del fascino della ricerca legata al processo di scrittura musicale e dei testi da parte delle loro autrici. Coinvolgere Giovanna Famulari è stata per lei la scelta vincente, sia per la magia e l’armonia degli intrecci musicali che si sono venuti a creare, sia per l’evidente complicità nel fare proprie, a volte quasi stravolgendole, le canzoni scelte. All’ascolto, si percepisce infatti nitidamente l’approccio libero e personale delle due artiste nei confronti di brani che erano in origine pensati e proposti in veste completamente differente, spesso orchestrati in modo sinfonico o elettronico, e qui invece ridotti all’essenza, rivestiti dei suoni di soli due strumenti e della voce di entrambe, approccio da cui traspare anche la diversa formazione musicale delle interpreti.

Chiara Raggi è infatti cantautrice, chitarrista e produttrice discografica, conduttrice radiofonica e fondatrice dell’etichetta discografica Musica di seta dedicata all’altra metà della musica d’autore italiana, mentre Giovanna Famulari ha formazione accademica come violoncellista e pianista, diplomata al Conservatorio, nonché arrangiatrice e produttrice a sua volta, con all’attivo esibizioni nei più importanti teatri del mondo e collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali. Questi mondi affascinanti si ritrovano e si intersecano con mille sfaccettature nelle nuove versioni date agli undici brani dell’album, che diventano per l’ascoltatore preziosi momenti d’intimità con essi, nonché splendide occasioni di stimolo per viaggi personali e introspettivi.

Convincono in modo particolare le nuove interpretazioni dell’intrigante brano di Rettore Splendido splendente, dell’inquieta Mani giunte di Paola Turci e dell’intensa Come mi vuoi di Mina. “Come mi vuoi/ discreta, complicata/ o che faccia il matto/ Come mi vuoi/ libera, egoista/ o grande equilibrista/ Come mi vuoi/ un poco esagerata/ o anche sfortunata” sembra chiedere la voce delle canzoni stesse all’ascoltatore, come se avessero una vita propria. Ecco come la sfida suggerita è stata quindi accolta, elaborata con sensibilità e attenta partecipazione e infine, con questo lavoro, decisamente superata da Raggi e Famulari.

