Industrial Fingerstyle è il titolo scelto dal chitarrista Gionata Prinzo per il suo esordio discografico con un album di musica strumentale. Toscano, classe 1985, prima di scoprire il suo amore per il suono e la potenzialità della chitarra acustica, aveva già fatto alcune esperienze come cantautore, ma negli ultimi quattro o cinque anni si consolida in lui quella convinzione che le emozioni riescono a trovare una strada nuova anche senza l’uso delle parole. Forte di questa convinzione e complice un diploma in chitarra classica, affina sempre di più la sua tecnica e oggi Gionata sfodera un fingerstyle creativo e convincente che in pochi anni gli ha consentito di ottenere vari riconoscimenti. Tra questi il terzo posto al ‘ParmaReggio Guitar Contest’ nel 2017, la vittoria da solista del ‘Johnny Paranza Fry 'n' Roll’ nel 2018 e un meritato posto tra i finalisti della sezione strumentale de “L’Artista Che Non C’era” edizione 2020.



Venendo al disco, il brano scelto per l’apertura è A Night In Montreal, che coniuga elementi ritmici a un poetico senso della melodia, due aspetti con i quali Gionata riesce abilmente a giocare per tutto il lavoro. L’indiscussa protagonista del brano e più in generale della musica di Prinzo è come dicevamo la chitarra acustica, sfruttata in tutte le sue potenzialità. Un esempio lo troviamo nella successiva La Danza Infernale, una giostra di note che si rincorrono su uno scheletro fatto di tapping e cassa percossa, con virtuosismo e senso della dinamica (clicca qui per il video), mentre Non partire è la traccia più melodica dell’intero lavoro, con una linea di chitarra che suona come una dolce ninna nanna. A fare da contraltare ecco che arriva la successiva Jungle Safari, dove Gionata sfodera tutta la sua energia e grinta, per concludere poi con i toni più riflessivi di Profondo Blu.



Cinque brani, prodotti presso la Roots Rebel Record (Livorno), che promettono molto bene in vista della pubblicazione di un album full length.