Uno squarcio di cielo stellato “interrompe” a metà, stracciandole, quattro strisce verticali colorate, ognuna delle quali corrisponde ad una figura umana. L’artwork di Interrotti, il secondo EP della formazione comasca 404, evoca la grande “frattura collettiva” rappresentata dal lockdown. Ma le letture del concept sono molteplici: le campiture cromatiche vogliono rappresentare il lato più solare, acustico e folk della band, mentre la volta celeste allude alla componente elettronica di alcune loro composizioni. Il titolo, poi, riprendendo il moniker del gruppo, rimanda - con una metafora rubata all’ambito informatico - ai link non funzionanti che fanno comparire il famigerato messaggio di errore “404”, perché spesso, nel web come nella vita, legami e collegamenti possono subire sospensioni o rotture. E, al tempo stesso, il firmamento, verso il quale i personaggi (i componenti del quartetto) potrebbero idealmente decidere di sollevare lo sguardo, simboleggia una nota di speranza nel domani in cui riporre la realizzazione dei propri sogni, magari sulla scia di una stella cadente.

Il gruppo è nato nel 2017, con la denominazione di 404 Not Found, tra i banchi del liceo frequentato da Noemi Conti (voce), Elisa Simonetto (chitarra) e Laura Carriero (percussioni); alle tre ragazze si è poi aggiunto, per questo nuovo lavoro che segue l’EP d’esordio Inserire titolo, il bassista Elia Liotta. La gestazione di Interrotti è durata circa due anni, un tempo relativamente lungo, non solo a causa della pandemia, ma anche delle piccole e grandi cesure e sospensioni che la vita quotidiana comporta. Il risultato denota, da parte della band, la ricerca di una identità personale nel variegato panorama musicale contemporaneo; la scrittura musicale e testuale, pur tenendo conto dell’attualità e delle nuove tendenze, ha radici ben salde. Non a caso l’ensemble, lo scorso anno, è stato l’autentica rivelazione, con le sue originali rivisitazioni del repertorio di Faber molto apprezzate dal pubblico, del concerto-tributo “Dai diamanti non nasce niente”, la tradizionale kermesse dedicata a Fabrizio De André che da 17 anni si tiene al Cineteatro Gloria di Como.

L’EP si apre con Binario 4, tra ritmi in levare e chitarre folk che descrivono la frenesia di una vita che non lascia scampo. A seguire, i due brani di punta del disco: Tra una nuvola e l’altra e la latineggiante Maria, già uscita come singolo. Particolarmente ispirata la prima, in cui un coinvolgente intermezzo flamenco accompagna liriche suggestive: “in ogni foglia d'albero/ in ogni spiga del mio campo/ sopra le montagne, intriso nella nebbia c'è/ il tuo viso, il tuo sorriso/ che si incastra perfettamente tra una nuvola e l’altra”. Gli altri tre brani sono improntati a sonorità più elettroniche e la scrittura un po’ visionaria della band trova originale espressione soprattutto in Saturno Plutone, un ideale viaggio per la penisola e intorno al mondo in cui i due corpi celesti sono personificazioni dei due elementi di una coppia con le loro peculiarità. Qui la piacevole vocalità di Noemi si fa interprete di un pop raffinato, di buona fattura.



Interrotti è un disco dalle sonorità gradevoli e accattivanti, che rivela una cifra stilistica nel complesso consapevole ed una relativa maturità artistica. Per quanto i 404 siano, a pieno titolo, esponenti della “Generazione Z” (l’età media dei membri del gruppo è di 22 anni), l’EP potrà quindi essere apprezzato da un pubblico ampio e trasversale. Un buon risultato per la band lariana, che lascia presagire sviluppi futuri interessanti.

