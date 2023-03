Intorno a Trentanni - Revisited

Mimmo Locasciulli, uno degli esponenti più importanti della canzone d’autore italiana, torna sulle sue tracce e ripropone a quarant’anni dalla prima edizione, uno dei suoi lavori più conosciuti ed apprezzati: Intorno a Trentanni. Come succede nei lavori di questo autore, anche in questa riproposizione Mimmo dimostra la sua capacità di raccontare in maniera piana e poetica gli aspetti della vita di ogni giorno: non è quindi un revival fine a sé stesso ma rappresenta la voglia di riprendere vecchie canzoni - e con l’aiuto di artisti amici - di riproporle con una nuova veste.

Sono con lui in questa nuova edizione discografica artisti coetanei al musicista pescarese come Eugenio Finardi ed altri molto più giovani, quali Brunori e Setak, perché va sottolineato che il pianista Locasciulli ha sempre cercato, con le varie collaborazioni, di creare l’ambiente adatto per esprimersi al meglio (qui sotto una foto di repertorio di Locasciulli e Setak in una delle varie occasioni live in cui hanno suonato insieme). Nel ripresentare i brani Locasciulli al solito lo fa allargando il proprio ensemble musicale ed oltre a personaggi quali Greg Cohen, che molti ricorderanno alla corte di Tom Waits - uno degli amori del pianista - la presenza di tromboni, fagotti, archi, clarinetti, sax, mellotron, violini e violoncelli amplia il suo progetto musicale. Da segnalare la presenza del sassofonista jazz Stefano Di Battista, special guest nel brano Cala La Luna.

L’album comprende alcuni brani più noti del repertorio dell’artista quali Svegliami domattina, Buoni propositi in compagnia di Brunori, Gli occhi, Intorno A Trentanni con la presenza di Finardi al canto, la dolce Natalina e Lo Zingaro. Oltre a riproporre le canzoni presenti nell’album pubblicato 1982 per la RCA, l’artista include in questa raccolta due brani registrati dal vivo nel 1985 – Svegliami domattina e Gli Occhi - e un demo, un take alternativo, molto suggestivo registrato nel 1992, della title track Intorno ai trentanni.

L’album si conclude con un inedito, Buonanotte dalla Luna, scritto a quattro mani da Mimmo e in compagnia del figlio Matteo, valido contrabbassista, che nel l’album co-firma anche la produzione artistica.

Altre considerazioni prima della conclusione. Tra le note di copertina sono ricordati il batterista Massimo Buzzi e il bassista Mario Scotti per anni nella band di Mimmo, due musicisti molto noti e apprezzati nell’ambiente, purtroppo entrambi scomparsi prematuramente. Due parole anche sull’immagine della copertina: se nella prima edizione la cover si rifaceva ai Gialli Mondadori con le tipiche ed apprezzate copertine illustrate da Carlo Jacono, in questa riedizione Mimmo in versione elegante in smoking con cappello a tesa larga e papillon, riprende le copertine della rivista ‘Segretissimo’, sempre edita da Mondadori. Non sfugga però il guizzo grafico-artistico, visto che tra le mani di Locasciulli in smoking è riconoscibile la copia della copertina gialla della prima edizione dell’album.

Concludendo: Intorno A Trentanni Revisited è costituito da dodici brani in cui Mimmo Locasciulli ha la possibilità di dimostrare il suo talento come compositore e interprete (se mai ce ne fosse ancora bisogno), oltre alla cura degli arrangiamenti e la varietà dei suoni che sono senza dubbio prerogative di questo artista che meriterebbe maggior notorietà (e su questo sì, ce n’è ancora bisogno).