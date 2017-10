Anni ed anni di studi, altrettanti di ascolti decisamente “importanti” e di collaborazioni altrettanto interessanti, una visione musicale ampia e priva di pregiudizi che, nel tempo, si è raffinata sino a prediligere il jazz come forma musicale di riferimento e, nella fattispecie, artisti di un certo peso, quali Charlie Parker, John Coltrane, Bill Evans e Cannonball Adderley. Un percorso lungo, articolato, ricco di scambi, di influenze e di sollecitazioni che, ad un certo punto, ha necessariamente dovuto trovare un traguardo da perseguire e da realizzare. Il traguardo, Luca Roseto, sassofonista irpino, lo ha trovato praticamente in casa, nel senso che il minimo comun denominatore chiamato a dare un senso ed un significato ad anni di studi e di pentagrammi sfogliati è stata proprio la sua terra natale; ed ecco materializzarsi Irpinia, un omaggio, certamente, ma soprattutto una serie di fotografie di questo territorio, di ciò e di chi vi si può incontrare: immagini, paesaggi, persone, cose ed avvenimenti.



Dopo aver musicalmente, ma non solo, girovagato attraverso paesi e territori più o meno lontani, Roseto ha trovato modo di fermarsi e di guardarsi intorno, ma con un raggio visivo più “vicino” e preciso: da questa osservazione sono scaturite dieci tracce in cui il sassofonista irpino, insieme al suo contraltare artistico Carmine Ioanna alla fisarmonica, si gettano realmente “anima e corpo”, disegnando una musica fisica, ricca di pathos, sanguigna e partecipata. Raccontare di una terra aspra, ruvida, le cui dolcezze vanno davvero scoperte, necessita realmente di un approccio di questo tipo e solo chi, quella terra, la porta nel dna, può trovare le chiavi per entrare in un mondo che non si lascia certo catturare con facilità. Ed allora ecco un susseguirsi di situazioni fra loro spesso differenti e contrastanti, ma figlie dello stesso luogo: dall’allegria rurale delle feste di paese alla malinconia che solo certi paesaggi, soprattutto quando fanno parte dei ricordi, sanno regalare; il sax di Roseto e la fisarmonica di Ioanna raccontano assenze, distanze, ritorni, andando a pescare in quel repertorio di sentimenti che solo chi è partito, per poi tornare, ha potuto e saputo elaborare dentro di sé.



Un viaggio che, dentro di sé, contiene non solo le tracce di ciò che si è lasciato, ma anche quelle, più “fresche”, di ciò che si è trovato altrove; nel momento in cui queste due esperienze si mescolano ecco che, proprio allora, nascono nuove suggestioni, il passato si mescola con il presente, al ricordo si sovrappongono immagini più recenti e la rappresentazione che ne risulta, alla fine, è qualcosa di nuovo, e di differente, la somma, altra, di elementi eterogenei. Ecco perché Irpinia è, di fatto, un vero e proprio crocevia di generi musicali all’interno dei quali, sax e fisarmonica, a volte giocano palesemente “in casa”, altre volte si avventurano verso direzioni, se non proprio sconosciute, per lo meno inusuali, e comunque fuori dal loro territorio di elezione.

Al viaggio umano e musicale dei protagonisti, e dunque alle numerose “andate” ed ai relativi “ritorni”, corrisponde il viaggio sonoro che si intravede fra le tracce di questo lavoro, in una paradossale osservazione, fatta a bocce ferme, dei propri spostamenti passati, presenti e futuri.

