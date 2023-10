La Liberazione è il titolo del secondo album della cantautrice e scrittrice ventinovenne bolognese Lisa Brunetti, in arte HELLE. Nella bella foto di copertina compare una bimba bionda dallo sguardo abbassato, immersa nel verde della natura, che sembra colta nell’atto di riflettere (come i bambini a due anni “riflettono” sui grandi temi della vita): la stessa Lisa a due anni, affettuosamente chiamata Lisou.



In questo disco la natura non fa semplicemente da sfondo, ma rappresenta una sorta di via di fuga per l’istinto di libertà, un forte desiderio di purezza, ed allo stesso tempo diventa metro di paragone per suggestive immagini. Dieci brani compongono un vero e proprio concept album che si può idealmente dividere in due atti (simbolicamente come le due facciate dei vecchi album a 33 giri), una storia che è quella di un amore disperato e che fin da subito non lascia presagire a un lieto fine, ma ha indubbiamente in serbo delle sorprese. I testi sono davvero interessanti, ricchi di figure retoriche e giochi di parole “fino a quando mi fanno male i piedi, fino a quando mi fanno male i pensieri” (Baby!, secondo singolo estratto dall’album dopo Simone, brano che invece ne anticipava l’uscita). Del resto Lisa scrive anche poesie: ha da poco pubblicato la sua prima raccolta dal titolo Carovane, uscito in versione cartacea ed ebook per ZONA Contemporanea (gennaio 2023).



Attraverso sonorità folk estremamente spoglie ed un linguaggio diretto, Helle si fa qui narratrice di una storia attuale tutta incentrata sul desiderio di libertà legato anche all’infanzia incontaminata dai fantasmi del presente. Finalista al concorso L’Artista che non c’era nel 2023 (nella foto qui sotto al Cpm), la cantautrice si è distinta anche sui palchi di altre prestigiose manifestazioni come Il premio Lunezia, il Premio InediTO, Musicultura e il Premio Bindi nello scorso anno. Con la sua voce limpida, calda e morbida HELLE ci accompagna in un viaggio emozionante attraverso le insicurezze e la disperazione di una donna che ama e non è ricambiata.

Il disco è interamente scritto e suonato dalla cantautrice, e vede la collaborazione di Alessandro Lavaggi come sound engineer e Marco Carusino negli arrangiamenti. La vaga ispirazione letteraria all’Ofelia shakespeariana dell’intero album ci riporta alla mente anche il bellissimo quadro preraffaellita di Millais, dalle analoghe atmosfere verdastre e acquose. Nel disco però, la protagonista si immerge nel fiume che scorrendo le rievoca il passato, la culla e la trasporta nei ricordi che l’hanno spinta a prendere quella sofferta decisione e, alla fine, l’ascoltatore non saprà mai se la donna sia affogata veramente o se si sia salvata, oppure se abbia del tutto perso il senno. Quel che sembra evidente è che abbia trovato la pace e sorrida, anzi, la sua risata è cristallina e sonora come il canto di un ruscello. A questo punto vien da pensare che forse l’autrice si sia bonariamente un po’ presa gioco dell’ascoltatore…come molto probabilmente ha fatto anche con il destino nei panni della protagonista.