La musica contemporanea mi butta giù

Cosa ci vuole per pubblicare un ottimo disco dopo un’opera seconda riuscitissima (ci riferiamo a "Secondo me", premiato dalla critica e dagli ascoltatori)? Sicuramente un talento solido, che non sia (solo) la capacità di azzeccare qualche brano, ma che affondi le radici in anni di creatività ed esperienza live. In secondo luogo, serve essere immersi nella realtà, il non essersi lasciati abbagliare dal mondo dello spettacolo, ma aver mantenuto umiltà e concretezza. Infine, si rivela utile anche un lustro di pausa: 5 anni che hanno compreso attese, una pandemia, logiche-illogiche discografiche, qualche brano proposto come episodio isolato.

Il terzo lavoro di Mirko Mancini è il felice figlio di tutto questo. Il cantautore ha continuato a scrivere, perché quando uno è un artista vero, lo è sempre, anche quando al pubblico sembra che “sia sparito”, e, come sempre, lo ha fatto da solo, con un processo creativo che ha portato a una cinquantina di tracce. A differenza del passato, ha deciso di affidare la produzione a Daniele “il Mafio” Tortora, che molti di noi associano a Daniele Silvestri (che è presente, con la propria voce in Piano B e in qualità di co-produttore di In equilibrio), ma anche a Diodato ed Afterhours, tra gli altri.

Il risultato è un disco… che sono quasi due. Non ci riferiamo al numero delle tracks, ben dodici, quanto al fatto che tre brani sono tratti da ‘La cattiva novella’, un cortometraggio realizzato dal regista Fulvio Risuleo e presentato al Torino Film Festival del 2021. Il tema di questo percorso è un ipotetico nuovo intervento di Gesù sulla Terra, richiesto dal suo amico Giovanni e raccontato anche dal punto di vista del nipote di Giovanni. Ad introdurre questa sezione è un monologo di Giobbe Covatta, prestigioso ospite. Ci si domanda se ‘La cattiva novella’ non meritasse di essere pubblicata come un Ep, o se non fosse più opportuno inserirla in coda, tra gli ultimi brani dell’album, per non interrompere il fluire dell’ascolto.

Se consideriamo La musica contemporanea mi butta giù nel suo complesso è indubbiamente articolata e convincente. Un viaggio vario dal punto di vista musicale, che ha come denominatore comune la sincerità: tutte le canzoni sono prive di sovrastrutture artificiali, l’impressione è che siano adatte all’esecuzione dal vivo (e chi ha visto Mirko su un palco sa che questa è la sua dimensione spontanea, anche per lo scambio che crea con il pubblico).

I testi possono essere suddivisi tra quelli che raccontano una dimensione intima, personale, e quelli che osservano il mondo che ci circonda. L’autore scrive e descrive in maniera efficace, mantenendo il suo timbro personale. In alcuni passi è amareggiato dalle dinamiche del campo discografico, come è esplicitato dal titolo in cui cita Battiato, e si chiama fuori dalla logica dell’emulazione e della canzone finalizzata al guadagno. Si mostra anche preoccupato per le problematiche universali, ben più gravi, ma sempre con una cifra ironica. Addirittura quando parla di, anzi con, un amico scomparso, non perde la propria ironica malinconia. L’autore propone la capacità di sorridere anche di sé stessi, di rimanere leggeri anche quando siamo circondati da pesantezza. Parafrasando il testo di In equilibrio, di cui è stato prodotto anche un videoclip molto efficace, ballare per sé, stando in equilibrio anche quando equilibrio non c’è. Bentornato, Mirko.