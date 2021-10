Già nel nome e cognome, Chiara Raggi, è contenuta la caratteristica fondamentale della sua essenza: la lucentezza. Lei splende di luce propria e attraverso le sue canzoni irradia chi l’ascolta. Il nuovo disco, La natura e la pazienza, è una tappa importante del suo essere donna e cantautrice, sempre slanciata verso una ricerca sia umana sia artistica incessante e profonda che non conosce compromessi e adagiamenti in facili scelte. Lei rischia e lo fa con tutta se stessa, coraggiosamente e passionalmente. Questo suo ardire l’ha portata un anno fa, in pieno periodo pandemico, a fondare Musica di Seta, brand – come lei stessa dichiara – dedicato alla musica d’autrice, creando un’etichetta discografica e un magazine online a cui si aggiunge l’organizzazione di eventi. Chiara però non è concentrata solo su di sé, si nutre di incontri e condivisione, il suo «mantra d’amore gridato a ripetizione» in Mosaico, singolo che apre a meraviglia l’album e, ascolto dopo ascolto, afferra l’anima. Non è l’unico momento, basta soffermarsi su Naturale, Mi ritroverai, Navigo a vista e l’inedita versione di Lacrimometro per accorgersi di quanta voglia di raccontarsi c’è, senza filtri e senza inganni, nelle luci e nelle ombre, con disarmante verità e vivo desiderio di ricominciare.

Esperienza (tre lavori pubblicati di cui uno in lingua Esperanto) e preparazione da musicista (un diploma in chitarra classica in bisaccia) si sentono tutte nella scrittura dei brani e nella cura dei suoni, perfetti e mai invadenti o ridondanti, in equilibrio tra pop e jazz, arricchiti dalla presenza dell’Orchestra da Camera di Rimini, capaci di esaltare la vocalità semplice e pulita della Raggi che possiede il dono di infondere senso a ogni singola parola cantata. Il valore della condivisione, di cui si è detto sopra, non è solo un ideale per Chiara, ma si incarna nella realtà; nel primo compleanno di Musica di Seta, festeggiato in concerto al Riverside di Roma l’8 ottobre scorso, accanto a lei c’erano sul palco le amiche, colleghe e collaboratrici Giulia Pratelli e Giorgia Bazzanti, più due ospiti d’eccezione come Giovanna Famulari e Michele Gazich, senza dimenticare il prezioso Michele Neri a presentare l’evento. Piccolo microcosmo che, nel giro di un paio d’ore, ha rivelato «la parte migliore di questo universo» che ha ancora tante «storie da scrivere insieme».

Foto di Tamara Casula