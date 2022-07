“Credo che questo sia il momento per le donne di raccontare ancora di più, ancora meglio, il loro punto di vista, questo per evitare incomprensioni, essere sempre meno interpretabili e sempre più chiare e dirette”.

Questa affermazione della cantante bresciana Laura Bonomi, in arte Laura B, è la chiave di volta per interpretare il filo rosso che percorre le sei tracce del suo primo album La ragazza di nessuno, lavoro autoprodotto agli inizi del 2022 e presentato in un energico live sul palco del Circolone di Legnano il 29 Aprile.

Laura inizia a calcare il palco a 17 anni in ambito teatrale, ed è proprio attraverso un brano di Janis Joplin (Little Girl Blue), affidatole per un suo personaggio dal regista, che viene fulminata dalla passione per la musica, in particolare per il mondo Rock-Blues. Viene poi reclutata dai Lemon Squeezers, band bresciana, come cantante ed autrice dei testi, in inglese.





Ed è dopo questa esperienza che sente l’esigenza di cantare e scrivere in italiano, con il bisogno di essere maggiormente comprensibile al pubblico. Nel frattempo viene a vivere a Milano e si diploma in canto Jazz alla Civica di Milano. Quella di Laura B è una giovane carriera tutta votata al femminile, porta sui palchi due live dedicati alle donne nella musica, a partire dalle sorelle Bertè ed alle ragazze ribelli della musica italiana nel progetto ‘Voglio sentirmi Mia – Donne ribelli’ e, parallelamente, con lo spettacolo ‘Women in Woodstock’ omaggia le poche figure femminili che avevano partecipato ai “tre giorni di pace e musica” nel 1969 (Grace Slick, Joan Baez, Janis Joplin).

Inevitabilmente questo suo esordio discografico risente di quelle esperienze live e del suo background musicale, quasi appartenesse ad una generazione precedente. Laura ci regala una voce estremamente duttile, che riesce a passare con estrema naturalezza dai toni suadenti all’aggressività del rock blues, particolarmente evidente nelle esibizioni dal vivo, che chi scrive si sente di consigliare caldamente (qui sotto nella foto Laura nella finale del Premio L’Artista che non c’era, tenutasi al CPM di Milano il 01 luglio).





“La ragazza di nessuno” dipinge, non a caso, sei quadri/storie di donne, che parlano di violenza (Elisa, il suo primo singolo), del bisogno di libertà ed autonomia all’interno di una storia d’amore (La ragazza di nessuno), del rapporto con i genitori (Risiko e Norma).

Il tappeto sonoro che accompagna questo lavoro è estremamente vario, con un uso discreto dell’elettronica (Elisa e Risiko sono interamente programmate al Pc) fino all’uso di una vera Rock Band in Cristina o ad improvvise ritmiche in levare ne Il giorno triste del tuo compleanno.

Fondamentale è l’apporto del polistrumentista Nicola Gallo, compagno di vita e di musica, che cura sia gli arrangiamenti che l’uso di Rhodes, mellotron, basso, chitarre e fisarmonica, mentre la title track risente fortemente della produzione di Lele Battista (Programmazione e chitarre) e del basso di Alberto Vigano (contitolare con Laura e Nicola Gallo del progetto Soundscapes, sintesi acustica del progetto ‘Vorrei essere Mia’).

In sintesi un album estremante godibile, che riesce anche ad essere orecchiabile ma senza mai perdere di profondità per i temi trattati che Laura riesce, grazie ad una immediata riconoscibilità nell’uso della voce, a rendere marcatamente personali.

Il disco è disponibile, al momento, su tutte le piattaforme digitali, in attesa del disco fisico, che sarà disponibile a fine settembre 2022.