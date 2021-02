Nel mondo dello spettacolo, il Viola è colore che non gode di buona fama e sono tanti gli artisti che ricorrono a riti scaramantici appena lo impattano. Tra questi non rientra il trentottenne cantautore torinese Giosef (Giuseppe Oppedisano) che oltremodo lo esalta, non solo battezzando così sua figlia, ma anche evidenziandolo nel titolo del nuovo album La rinascita del viola. In questo disco si raccontano otto storie che grondano d’immersione interiore, di matura spensieratezza e di equilibri riemersi con tenacia ed applicazione.



Effigia la prima traccia con un dogma: essere Libero da condizionamenti e pregiudizi e lasciare fluire la spontaneità del fanciullo mai sopito in noi che attende solo di riaffiorare con gioia, come quella che nota da padre vedendo sua figlia Viola (singolo che ha fatto da anteprima all’album già da tempo). Quel fischiettare in cima a La vita è un gioco simboleggia la vistosa serenità creativa che pervade Giosef in itinere dell’opera, mentre con la dolcezza del nuovo singolo Molto più di un’utopia ci consegna una video-song che ritrae una ballerina in azione in tutù viola (c’erano dubbi sul colore?), come se la vita fosse una danza degli Amori e degli umori. Invece, con stilemi gipsy, Innorante elargisce una colorita spanish-song di tutto rispetto e quando il Nostro ci offre Una rosa bianca ci sprona a non crollare mai al cospetto delle traversie che s’impattano nel viaggio terreno, per ritrovare la fierezza del combattente.



Insomma, narrare con garbato decisionismo è L’intuizione giusta per arrivare al cuore della gente senza imporre nulla, con l’umiltà di un poeta che ignora di esserlo. Si congeda con gli abbondanti sei minuti di Un filo d’oro in cui atmosfera rarefatta e ponderazioni fluttuanti sono garantiti da una lunga elegante soluzione assemblativa filo-Fossati di Mio fratello che guardi il mondo. In definitiva, La rinascita del viola certifica l’importanza di ricercare il senso che conta nell’Io dell’anima: luogo nel quale risiedono le risposte agli enigmi dell’indole e del personale agire con le soluzioni a portata di mano a patto che, nel percorso introspettivo, non si rimuovano concetti scomodi, e senza barare con se stessi. Così Giosef ha esorcizzato e volturato un colore malvisto in positiva ispirazione, perché ha scoperto che il viola è associato al punto vitale del settimo chakra che sintonizza sulla spiritualità risolutiva: quella raggiunta e messa a fuoco dal nucleo progettuale di un artista tattile e sensibile, sempre pronto alla ricerca della consapevolezza evolutiva.