Novembre 1970: la Valiant del musicista Gianni Marchetti pubblica il primo 45 giri del duo Edoardo & Stelio contenente come Lato A Lella, ballata in romanesco dal sapore country che affronta lo scottante tema del femminicidio. La canzone partecipa al Girone B (dedicato ai Giovani) del Cantagiro 1971 riscuotendo un buon successo di critica e inaspettatamente anche di pubblico. La mannaia della censura radiotelevisiva, però, ne vieta la diffusione. Nel febbraio 1972 esce l’LP Il paese dove nascono i limoni, a giugno il loro secondo e ultimo singolo. Edoardo De Angelis proseguirà nel percorso artistico, mentre Stelio Gicca-Palli diventerà un avvocato con la passione mai spenta per la musica che lo porterà più di quarant’anni dopo, nel 2014, a realizzare l’opera prima Corpi estranei. Un annetto fa si è ripresentato con Le frasi non dette sotto il nome di Stelio & Compagnia Bella, ovvero la triade di “amici” musicisti del disco precedente: De Biase, Talone e Gattone.

L’album non poteva passare inosservato, o meglio inascoltato, in quanto mette in risalto l’acuta verve sia autorale che interpretativa di Stelio nel raccontare e denunciare vizi e (qualche) virtù dei tempi moderni. Roma è lo sfondo ideale dove si muovono storie e personaggi, descritti con sferzante ironia e amletico sberleffo (l’immagine di copertina è tutto dire). I cinque sonetti recitati – tre interi più due frammenti – del poeta Giuseppe Gioacchino Belli intervallano perfettamente i brani dando vita a un’opera singolare che si dipana sul filo della canzone d’autore e del teatro canzone

La passeggiata musicale capitolina tocca luoghi quali Piazza della Libertà, dove c’è “gente che viene e gente che va, pezzi dispersi di varia umanità”, la bellissima Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (“il gran tempo degli eroi”) e Monte Mario de La meglio birra con il suo “odore di libertà”, durante la quale è possibile incontrare varie figure femminili tra cui Teresa (A dispetto), Gianna (Gianna perché) e Marta (Marta parte). Un friccico de malinconia è presente nell’intensa Le frasi non dette, momento di riflessione esistenziale che regala quell’emozione in più e che, non a caso, dà il titolo a questo pregevole ritorno discografico di Stelio.

Foto di Alessandro Ziantoni