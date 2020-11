Le Lettere di Jo, seconda opera della cantautrice salernitana Alfina Scorza, è stato ispirato da Jo March, il personaggio anticonformista e ribelle di ‘Piccole donne’. Alfina canta nove storie di donne, compresa sé stessa, donne e storie comuni, talvolta tristemente quotidiane. I brani sanno di mediterraneo e tango, riecheggiano melodie arabeggianti, in un suono complessivo che segue ed esalta le indubbie doti vocali ed espressive di Alfina, brani acustici a cavallo tra folk italico e musica etnica. Le tematiche di queste “lettere” raccontano le donne a 360°, dai matrimoni e le relazioni infelici (La sua vanità, Quadro imperfetto, Ma quando scende la sera) al rapporto madre-figlia (nell’autobiografica Lettera), dal rapporto tra una donna ed il mondo del lavoro (Così sia) ai ricordi della terra natìa di un’italiana emigrata in Argentina (nell’intenso tango di Rosamarina, scritto da Andrea Parodi) all’invito alla ribellione ed all’autonomia (Scegli te).

Una menzione particolare va a Svegliali tu, brano di un’attualità bruciante, che racconta la storia di Carolina Picchio, ragazzina quindicenne vittima di cyberbullismo, suicidatasi in seguito alla pubblicazione di un video sui social network in cui appariva discinta ed incosciente. Il brano, commovente, è impreziosito sul finale da un cameo della potente voce partenopea di Brunella Selo (qui il video di Svegliali tu). Conclude la selezione una cover di Storia d’amore di Celentano, virata in un ulteriore tango, in cui Alfina non inverte i ruoli maschile/femminile della storia ma la reinterpreta nel ruolo della donna, senza intaccare la storia stessa.

Tutto questo nuovo lavoro della Scorza è pervaso da sentimenti forti, immagini poetiche e lucide che puntano i fari sulla condizione femminile senza essere manifesto, ma entrando nelle pieghe della quotidianità, in particolare di un Sud di cui Alfina ci racconta anche l'immobilità, e spoesso lo rimarca utilizzando il dialetto della sua terra.