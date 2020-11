Piacevole scoperta quella di Chiara Minaldi che nel suo primo album di inediti, Le parole hanno un’anima, miscela pop e jazz con buon gusto (ri)cercando una personale strada da percorrere. Le carte in regola ci sono tutte per quanto riguarda le doti artistiche, certe ed evidenti, in alcuni momenti non pienamente esaltate dalle canzoni, qualcuna deboluccia nel testo. Detto ciò, il disco nel complesso suona bene, grazie agli arrangiamenti di Mauro Schiavone, giusti e ben studiati nelle sonorità, perfetti nel valorizzare vocalità ed essenza della Minaldi. È il caso di Un’anima, tra gli episodi migliori con musica e parole simbiotici, dove l’interpretazione di Chiara regala un’emozione speciale. Diversa, decisamente frizzante, è l’atmosfera di Domenica mattina, ottimo esempio di canzone fresca, leggera e intelligente.



Tra i compagni di viaggio importanti ci sono Francesco Cusumano, artefice di tutti i testi e “socio dell’anima” della Minaldi, e il batterista/percussionista Fabrizio Francoforte che “ha sentito suo questo progetto come pochi”. La speranza nel futuro (Domani verrà) e la fedeltà al proprio sogno (Chiama i sogni per nome) sono i sentimenti distintivi di questo buon inizio della brava e promettente cantautrice siciliana.