Dopo tanti anni di musica studiata, ascoltata e suonata, il piacentino Giuseppe Libé ha finalmente esordito con il disco Le vite di tanti, composto da otto canzoni che fotografano senza effetti e senza ritocchi il suo mondo cantautorale. Già messosi in luce in vari eventi nazionali (Premio Pierangelo Bertoli e Premio Lunezia), ciò che colpisce di Libé è la personalità artistica semplice e onesta, di certo non artefatta, che si ritrova interamente nelle sue composizioni impastate di pop, rock e folk, sostenute da una voce chiara e naturale.

Le vite di tanti – strofe e ponte altro non sono che le microstorie di Carlo, Paola, Dario, Alessia e Mario – è una riflessione, senza troppe menate, il cui senso esplode nel ritornello: l’esistenza è un po’ tragedia, un po’ commedia e ognuno è sia regista che attore dei propri drammi. L’attenzione per storie e relativi personaggi si ritrova in Passo dopo passo e Il segreto di Chiara, mentre in Aria nuova – musicalmente interessante, meno nel testo – si inneggia al cambiamento interiore. Un’ispirazione più matura e raffinata viene fuori da Il tuo abito blu, sicuramente la via più giusta da seguire in futuro per realizzare un bello scatto d’autore.