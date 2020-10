Leave The Thorn, Take The Rose

La musica è un “libero sentire” senza barriere e senza confini. Il valoroso chitarrista Filippo Cosentino ha ben chiaro nella sua mente e nelle sue dita questo concetto che ha dato vita all’album Leave The Thorne, Take The Rose, titolo preso a prestino nientepopodimeno che dall’oratorio Il tempo e il disinganno (1707) del compositore Georg Friedrich Händel. Cosentino sviluppa, a mo’ di concept, il tema del barocco musicale arrangiando ed eseguendo in chiave perlopiù jazz, con incursioni flamenche e tanghere, noti brani – una sorta di Gold Collection – di monumenti leggendari come Johann Sebastian Bach (552, Sarabande BWV 995 e Joy), Giovanni Battista Pergolesi (Siciliana), Claudio Monteverdi (Lamento di Arianna), Henry Purcell (Belinda), Johann Pachelbel (El baile de las hadas) e il già citato Handel (Lascia la spina).

Il risultato è un disco compatto, unitario, lineare e godibile, dove a emergere è la grande maestria del musicista piemontese, mai sterilmente autoreferenziale ma aperta e dunque proiettata verso la dimensione dello scambio con un combo di ottimi colleghi composto dal bassista Carlo Chirio e dal batterista Lorenzo Arese, arricchito dalla tromba di Giuseppe Notabella, dal sax alto di Filippo Ansaldi e dalla tuba di Giovanni Forti. Presente anche una breve e introduttiva composizione inedita di Cosentino, Fuga a 3 voci, a sottolineare la sua profonda immersione nel progetto.

Foto di Fabio Santucci