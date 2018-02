Per quanto ci si sforzi, magari andando alla scoperta di belle e ricercate parole, di alcuni dischi è necessario farne esperienza diretta di ascolto e basta. È il caso di Lidenbrock – Concert for sax and voice, nato dall’estro musicale del sassofonista cosentino Alberto La Neve e condiviso con la versatile voce di Fabiana Dota. Non stiamo parlando di canzoni, ma di qualcosa di diverso che va oltre, una moderna suite musicale, un percorso sonoro ispirato al personaggio chiave del romanzo Viaggio al centro della Terra dello scrittore francese Jules Verne.

Senza perdere di vista il concetto iniziale, a tal proposito si può dire tutto e si può dire niente. Di certo si può affermare che Lidenbrock è un’opera immaginifica, visionaria, introspettiva, in crescendo, che trasporta l’ascoltatore – soltanto chi osa – in una dimensione “altra” fatta di continui cambi e salti, voli e slittamenti a seconda del viaggio: la partenza (Dèpart), l’arrivo (Islande), la discesa (Sneffels), la risalita (Retour).

Sicuramente l’abilità di La Neve sta nel fatto di aver dosato e amalgamato in maniera sapiente tutti gli elementi (sax, voce, effetti, improvvisazioni), creando una miscela originale e ricercata di forte suggestione. Ognuno, ascoltando, può compiere il suo personale viaggio interiore, emotivo e sensoriale, insieme al personaggio ispiratore, Lidenbrock, fantastico alter ego dietro cui si cela lo stesso musicista. Album vivamente consigliato a chi vuol dare libero respiro all’anima sconfinando verso mondi nuovi e inenarrabili.