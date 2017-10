Iniziamo con il dire che con gran piacere ci troviamo davanti ad una giovane artista (classe 1980) versatile e al tempo stesso talentuosa che ha suonato in mezza Europa. Dopo essersi laureata al Conservatorio Vivaldi di Alessandria Chiara Giacobbe ha militato in diverse band italiane (folk-rock e roots) come ad esempio i Lowlands, con cui ha inciso due dischi e un ep. Sul piano delle collaborazioni la troviamo presente sia con artisti italiani del calibro di Paolo Bonfanti, Antonio Rigo Righetti e Yo Yo Mundi che internazionali come Will T. Massey, Trent Miller e Dan Raza.

Nel 2012 la violinista e cantautrice alessandrina decide di dare una svolta alla sua carriera musicale dedicandosi all’attività solistica e registrando per la Rigo Records l’interessante l'ep acustico Ready To Go (autoprodotto e in edizione limitata).

La Chamber Folk Band, ovvero la band che la segue, nasce invece nel 2013 e vede raccolti attorno a sé i sodali Marco Rovino talentuoso e virtuoso della chitarra (elettrica e acustica) proveniente dalla scena roots e blues (giusto per fare alcuni nomi: Mandolin' Brothers, Folk's Wagon, Fabrizio Poggi, Jono Manson e Richard Lindgren), l’ottimo chitarrista di stampo bluegrass Luca Bartolini (allievo nientemeno che di Beppe Gambetta e presente in quattro tour americani dei Red Wine) ed infine Rino Garzia al basso e contrabbasso (Andrea Tarquini, Paolo Giovenchi, Yo Yo Mundi, Tin O'Brien).

Compito davvero arduo quello del posizionare la band sopra uno scacchiere di stili, volendo fare una forzatura, ma fidatevi c’è molto di più, potremmo metterla a cavallo tra il genere americana e il folk. Il tutto strizzando sicuramente un occhio alla tradizione ma al contempo con uno sguardo ben vigile verso la rivisitazione intelligente e di modo.

L’ultimo album, Lionheart, è interamente composto da brani originali - dodici per l’esattezza - scritti dalla stessa Giacobbe e arrangiati con la collaborazione della band. Un album scritto con passione, tecnica e al contempo con tanto cuore e tutto ciò lo sentirete riaffiorare con pregio durante l’ascolto del disco.

Sin dal brano di apertura Let You Breathe si assapora la grinta del rock, la band tutta è immersa tra riff vertiginosi e ritmo incalzante come a voler fare dal contraltare giustappunto al violino. Nel brano successivo, la ballad No More Blue, è invece la pedal steel del talentuoso Paolo Ercoli (uno degli ospiti presenti nel disco, troveremo anche Enrico Cipollini alla chitarra acustica e voce in Blessed Be e Paolo Bonfanti nella ballad Song For M.) a creare atmosfere evocative lasciando al fascino del suono del violino il ruolo primario. La coinvolgente title track (Lionheart) è il brano più autobiografico dell’intero album come ben spiega la stessa Giacobbe: […] Ogni volta che la vita mi ha sfidato ho mantenuto la mia via, (anzi!) l’ho spinta oltre […].



Dal punto di vista degli arrangiamenti ci sono sicuramente da evidenziare i riuscitissimi intrecci tra harmonium, violino e chitarre. Tra i brani strumentali troviamo invece l’intrigante Pet Lion e My Mexico: in quest’ultimo brano a cantare il caos e l’armonia che si sposano è il violino e le sue diverse funamboliche parti.

Sicuramente da evidenziare la ballad I Can’t Get Over You dove la Giacobbe ci regala un cammeo: la migliore performance vocale del disco (non dimenticate di prestare l’orecchio al basso). In estrema sintesi una violinista eccellente e un disco davvero interessante che ci sentiamo di consigliare caldamente.



