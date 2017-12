Ecco un disco che regala tanta soddisfazione. Un disco di un gruppo italiano (siciliano per la precisione) di blues elettrico, di quello sudato per capirci, che coinvolge l’ascoltatore in modo totale, direi quasi fisico dal momento che il suono di questo disco, interamente registrato dal vivo in studio, come dice chiaramente il titolo, coinvolge l’ascoltatore non solo con l’orecchio ma anche con il corpo, quando il ritmo sale e si carica di bella energia. E sì, perché questo lavoro d’esordio degli Hot Shanks Blues Band nasce per rispondere all’esigenza del gruppo di cogliere l’attimo e preservarlo nelle 9 tracce (8 cover e un inedito) di un disco pregno di blues, che per gli HSBB non è solo uno stile musicale ma una vera propria condizione umana e sociale.

La formazione nasce nel 2010 ed è composta da Alessandro Rossini alla voce, Salvo Mercurio alle chitarre, Giovanni Costa al sax e dalla sezione ritmica dei fratelli Cannata, Marco al basso e Alessio alla batteria. Sin dall’inizio questi ragazzi si sono concentrati in una meticolosa ricerca del proprio suono, quello giusto, quello che li avrebbe rappresentati nel tempo, anzi che avrebbe caratterizzato gli Hot Shank Blues Band negli anni a venire e non c’è dubbio che ci siano riusciti se il risultato è un disco come questo. Live in studio è privo di artifici o manipolazioni, è musica catturata al volo, cosi come gli HSBB la suonano nelle loro esibizioni, con istinto, immediatezza e tanta energia.

Nel 2015 vincono il "Blues On The Road", concorso associato ad “Etna In Blues” e un loro brano viene inserito nella compilation "Everyone Sings His Blues", edita nello stesso anno dalla "Dcave Records". Nel 2017 inizia una garibaldina risalita dell’Italia. Vincono "Effetto Blues 2017" e successivamente si esibiscono sul palco del "Torrita Blues Festival" in Toscana. Al Pistoia Blues si piazzano tra le prime 10 band (su 500) e nuovamente vengono inseriti nella compilation internazionale "Pistoia Blues Next Generation Vol.3". Ad ottobre di quest’anno si sono esibiti al Blues Made In Italy a Cerea.



Live in studio, come già detto, contiene 9 tracce di cui otto sono cover di blues, R&B e soul, scelte nei repertori di grandi nomi quali T. Mahal, J. Wells, W. Dixon, J. Reed e c’è anche una bella versione della famosa Gimme Some Lovin’ dello Spencer Davis Group ma soprattutto c’è un brano inedito, My Home Are You, che rappresenta la punta di diamante di questo CD. Live in Studio è un bel lavoro, un ottimo esordio, che dice tanto sulle capacità dei cinque musicisti ma offre ancora poco sul fronte della musica originale: una solo traccia inedita non è abbastanza per saziare l’appetito e questo disco l’appetito lo stimola eccome. Dunque non resta che attendere il prossimo lavoro di inediti (a cui stanno già lavorando, anzi per dirla con le parole di Salvo Mercurio “stiamo lavorando per un 2018 pieno di sorprese”) per confermare il giudizio positivo che meritano gli HSBB. Intanto potete procurarvi l’album contattando il gruppo attraverso la loro pagina Facebook e se vi capita ascoltarli dal vivo il 22 dicembre 2017 e il 19 Gennaio 2018 nella House Of The Blues al Puzzle Pub a Riposto (CT).