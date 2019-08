Il valore di questo disco si comprenderà meglio negli anni a venire. Raccoglie momenti importanti e riassume anni di grosso fermento in ambito rap e hip hop, fissa un momento di passaggio fra generazioni differenti. Soprattutto è uno dei migliori dischi dei Cor Veleno che conservano lo spirito di Primo non solo facendo ancora risuonare la sua voce, ma facendone vivere il suo essere, il suo spirito appunto.

Lo spirito che suona poteva sembrare un tributo, è invece un pugno nello stomaco in cui i sussulti old School di chi ha tracciato un solco fondamentale si misurano con i più giovani che ne hanno assorbito la lezione. E’ talmente misurato e potente questo lavoro che anche musicisti apparentemente lontani da questo mondo arricchiscono le tracce come se le vivessero da sempre. Il lavoro di recupero fatto da Grandi Numeri e Squarta dopo la prematura scomparsa di Primo, non deve essere stato facile, in primis dal punto di vista emotivo. Il risultato è un regalo di grande valore, fatto al mondo hip hop, e alla musica in generale. Invitare così tanti amici e artisti a confrontarsi con le 17 tracce inedite, incompiute, ricavate dall’archivio della band, che contenevano la voce di Primo, è stata la formula giusta. I Cor Veleno sono parte decisiva della storia hip hop, un tassello della old school imprescindibile.



Questo spirito risuona forte, custodito e accompagnato da tante voci che ne regalano sfumature nuove. Sono tanti, c’è chi a Roma quella scena l’ha costruita dall’inizio come Danno dei Colle Der Fomento, c’è tanto della nuova generazione Coez, Gemitaiz, Madman, MezzoSangue, altri emergenti importanti come Johnny Marsiglia, artisti affermati come Marracash, musicisti di diversa provenienza, da Roy Paci, a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro fino ad Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion. Nonostante le tantissime presenze così diverse tra loro il disco suona omogeneo, restando splendidamente e semplicemente un disco dei Cor Veleno, è forse questo il risultato più importante. I pezzi di grande impatto sono molti, in Servono Pietre l’essenza blues di Viterbini sostiene magicamente la struttura del pezzo, Quante Strade con Johnny Marsiglia e Conta su di me con Coez sono forse i due brani che restano in testa prima di altri, ma il viaggio è lungo all’interno del disco e con gli ascolti queste gerarchie vengono piacevolmente sconvolte. E allora emergono brani come Città di vetro con MezzoSangue, Sacrosanto, per andare poi verso la fine con un’altra perla dal sapore old school come Tutta la vita. La chiusura A pieno titolo non poteva che essere affidata ad un featuring con Danno, per far risuonare all’infinito quello spirito che suonerà sempre della Roma dei Colle der Fomento, di quella scena, di Primo, dei Cor Veleno.