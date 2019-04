Se metti insieme due autori, una chitarra, un paio di occhi belli e un post di facebook, mescoli bene e cuoci in forno per un tempo piccolo, ottieni un libro di poesie, un cd e un titolo che parla chiaro già da subito: L’orso ‘nnamurato (pubblicato da Ad est dell’equatore). 66 liriche in lingua partenopea, 14 delle quali diventate canzoni, è il frutto di una collaborazione nata per caso, tra Alessio Sollo e Gnut, al secolo Claudio Domestico, entrambi napoletani, entrambi musicisti: e se le coincidenze hanno sempre un senso, bisogna fidarsi. Almeno, noi ci crediamo. Quelle che hanno accompagnato la nascita di questo progetto sono due e inanellate una dietro l’altra, possiamo dire siano state la miccia per far detonare uno dei dischi più interessanti apparsi sul mercato nell’ultimo periodo. La storia è bella e affascinante, esattamente come quegli occhi pieni d’amore e malinconia che un pomeriggio sono passati per caso davanti a Sollo, nel reparto di una clinica di riabilitazione, dove lavora come vigilante; due occhi appartenenti ad una donna, che parlavano senza dire, due occhi così pieni di ammore o’ vero per il suo uomo, accompagnato lì a curarsi, che hanno rivoluzionato un sentire e ispirato versi. Sollo scrive un testo, come in quei giorni gli capitava spesso di fare, e posta le parole su Facebook. Un’ora dopo, il suo amico Claudio gli invia una canzone chiedendogli un parere. Sollo ascolta, la trova bella, ma non comprende immediatamente che quelli fossero i suoi versi, che quel testo, letto per caso in un post e musicato di getto da Gnut, sarebbe stato il primo tassello di un lavoro: la poesia si chiamava L’orso ‘nnamurato, poi diventata L’ammore o’ vero, prima canzone del loro sodalizio. Lo farà il giorno dopo, a mente fresca, dando inizio a un percorso nuovo che ha messo a reagire se stesso, musicista di estrazione dichiaratamente punk, con Claudio Domestico e il suo modo dolce, pacato, romantico di scrivere, riuscendo, forse proprio per questo, a ottenere un disco davvero bello, come non si ascoltava da tempo.



Un disco che finalmente parla d’amore, ‘o vero, appunto, senza infingimenti, che sussurra parole sincere, chiare, urlandole a tutti quelli che in questi tempi inibiti e introversi le hanno dimenticate, che hanno perduto la via, che non guardano più con grazia, passione, e nuda verità alle dinamiche del cuore. Un disco che, per stessa ammissione di Sollo, è così sfacciatamente crudo, nel dire, e nel difendere a morsi la propria sensibilità, da avere uno spirito punk, quello che, appartenendogli per formazione e naturale propensione artistica, temeva potesse andar perduto a contatto con un artista lieve come Gnut. E vivaddio. I pezzi sono musicati, cantati e suonati da Gnut insieme ai musicisti della sua band (Marco Caligiuri, Valerio Mola, Luca Caligiuri, Gianluca Capurro, Michele Signore, "Mr. Coffee" Daniele Rossi) e ospiti speciali quali Ciro Riccardi, Brunella Selo, Dolores Melodia, Andrea Tartaglia, Monia Massa, Luca Rossi e Alexander Cerdà. Le citazioni in cima al libro e i due numi tutelari scelti, aggiungono due perché imprescindibili: sotto l’egida di I was born to love magic di Nick Drake si apre e si prosegue con un monito di Pino Daniele che mette il lettore/ascoltatore sul piede di guerra per un progetto tutto scritto in lingua napoletana: si capisce è buono, sinnò te futte. Salvo poi aggiungere, in calce, un delizioso glossario di salvataggio.

La traccia che apre, Tutta la vita ‘nnanz e quella che chiude Ll’ultimo penziero segnano un percorso immaginario e immaginifico in cui l’amore, protagonista indiscusso, si declina senza rete e pudore alcuno, in mille rivoli e forme. Prendendo, alla fine, la forma giusta, corretta, scevra da ogni pericolo di retorica, che sempre è in agguato, dietro l’angolo, in materie così scottanti. Resta tutto intatto, in ogni traccia. Piglio, cazzimma, poesia e incanto. Tutto intatto e disarmante. Come solo un inno alla libertà di amarsi può fare.

Buon ascolto.

Foto di Sollo&Gnut di Aurora Scotto di Minico