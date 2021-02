Nonostante etichette e categorizzazioni, la musica è il linguaggio universale per eccellenza che abbatte ogni barriera e travalica qualsivoglia confine. La voce umana è lo strumento più prodigioso che può arrivare ovunque e a chiunque esprimendo una serie infinita di messaggi emotivi attraverso suoni e parole. Silvia Nair ha ricevuto il dono di una voce non solo esteticamente bella, ma soprattutto capace di rivestirsi di intenzione e significato per comunicare qualcosa che si slancia verso la dimensione dell’oltre.

Il suo terzo album, Luci e ombre, è un viaggio estremamente introspettivo, un’immersione dentro se stessa che porta a galla frammenti di interiorità e pezzi di vita vissuta tradotti in canzoni, in alcuni casi anche dolorosi (ombre) ma sempre rischiarati da uno spicchio di cielo (luci). Senza paura e senza vergogna, Nair si racconta Tra follia e lucidità, cantando la sua voglia di esserci (Sono qui), di non smettere di sognare (Ho visto un sogno), di continuare ad amare (Mi troverai sempre qui in duetto con il tenore Vittorio Grigolo e la partecipazione speciale del violinista David Garret), non dimenticando chi non c’è più (Ti rivedrò).

Ottimi gli arrangiamenti curati da Frank Van Der Heijden e Michael La Grouw, abili nell’imprimere all’intero lavoro quel tocco internazionale che fa la differenza, valorizzando la vocalità dell’artista veneta con sonorità crossover che spaziano dal pop opera al symphonic rock, fino al musical e alla musica da film. La meravigliosa preghiera Il respiro del mondo, nata dalla collaborazione con Marco Frisina, chiude questo disco alla scoperta dell’anima finemente chiaroscurata di Silvia Nair.

