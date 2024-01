Uno scatto dei due cantautori a Gal Hassin, Parco Astronomico di Isnello in provincia di Palermo, è la copertina scelta per presentare il secondo disco Lux Eterna Beach. Un titolo evocativo e misterioso, che apre la strada ad un lavoro variegato e di impatto.

Colapesce e Dimartino avevano già alzato l’asticella delle aspettative con il brano sanremese Splash (vincitore del Premio della Critica Mia Martini e del Premio Lucio Dalla), ma nelle undici tracce di questo album c’è spazio per tutto: estetica potente, contenuti ricercati e uno sguardo sul mondo sfacciatamente pop ed elegante.

L’apertura è affidata agli echi new age de La Luce Che Sfiora Di Taglio La Spiaggia Mise Tutti D’Accordo e ai diversi personaggi che snocciolano le loro differenti prospettive nel corso del brano, ma la vera protagonista è appunto la luce, talmente affascinante ed abbagliante da non dare adito a fraintendimenti o punti di vista. A sparigliare le carte è il terzo singolo Sesso e Architettura, ed il suo ritornello raffinato e prepotente, (“Adesso sciogli i tuoi capelli/ Capitelli di barocco/ Persi dentro lo scirocco”), dimostrazione del gusto pop leggero, ma mai effimero, al quale ci hanno educato Colapesce e Dimartino. Altra nota di merito per Ragazzo di Destra ed i suoi stereotipi volutamente marcati (il bomberino, il tirapugni d’oro, il manganello) utilizzati per una riflessione più ampia sulla solitudine che ci rende tutti simili e deboli (“Fragile faccia nera/ Sei sul ciglio di una scogliera/ Come me hai paura/ Ma è una splendida sera”).

Due i featuring dell’album, quello con Joan Thiele in Forse Domani, ed il duetto virtuale con Ivan Graziani ne I Marinai, vera punta di diamante del disco, che vede un ritornello scritto dal duo siciliano compenetrarsi perfettamente alle strofe inedite del compianto cantautore abruzzese, regalandoci una preziosa perla musicale.

Indolenza ed autoironia anche per Considera e le sue frasi ad effetto (“Lo sai che mi deprimo/ Ma con stile”-”Un dj da una radio dice/ Che fa bene cantare/ Ma chi ha mai saputo cantare”), che ci lasciano con la voglia di ascoltare ancora e la speranza che le dichiarazioni di una prossima pausa dalla collaborazione artistica siano solo voci infondate.