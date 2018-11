Made in Sixsties

01. 1960 - Made In The Sixties 02. 1961 - Cold, Cold, Cold 03. 1962 - A Young Londoner’s Point Of View On Cuban Crisis 04. 1963 - Day Of The Assassin 05. 1964 - Glamour Puss 06. 1965 - Even Dylan Was Turning Electric 07. 1966 - Spanish Child 08. 1967 - Good Lovin’ 09. 1968 - Just The Beginning 10. 1969 - Blues For The Sixties

Musicisti

Mike Sponza: voce, chitarre - Roby Maffioli: basso - Michele Bonivento: organo, piano, celesta - Moreno Buttinar: batteria - Chris Storr: tromba - Aaron Liddard: sax tenore e baritono - Hayley Sanderson: cori - Andrea Lisa Grant: cori - Pete Brown: voce in A Young Londoner’s Point Of View On Cuban Crisis - Dana Gillespie: voce in Good Lovin’ - Nathan James: voce in Day Of The Assassin - Eddie Reader: voce in Even Dylan Was Turning Electric - Rob Cass: voce in Just The Beginning - Alberto Bravin: moog in Just The Beginning - Maurizio Ravalico: percussioni in A Young Londoner’s Point Of View On Cuban Crisis - Lucy Passante Spaccapietra:violino e viola in Spanish Child - Cecilia Barucca Sebastiani: violoncello in Spanish Child