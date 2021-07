Cristiana Verardo, cantautrice salentina, nel suo disco Maledetti ritornelli ha superato alcune difficili sfide. La prima l’ha vinta con il brano Ti ho portato il mare, nel quale è riuscita con raffinata eleganza e leggerezza a parlare del sentimento d’amore; un amore libero, imperfetto, reale.

L’altra sfida vinta è in La vita tutta in un istante, brano attraverso il quale con delicata ironia ci racconta il dilemma perenne di tutti, artisti e non, tra quello che sogniamo, vorremmo essere, e quello che il mondo ci chiede di essere o fare, la lotta tra sogno e realtà che spesso si colloca all’interno di una decisione che ha la durata di un istante. Con Il tuo nome invece, ha affrontato il tema dell’assenza, della dolce sofferenza e malinconia che spesso il sentimento amoroso scatena.

Questi tre brani, da soli, hanno riempito il disco, non perché gli altri non siano validi o interessanti, ma perché qui c’è un concentrato di delicatezza e grazia, e la sapienza di raccontare i sentimenti più semplici, vitali e comuni con competenza e umiltà. Il disco, composto in tutto da otto tracce, è raffinato, ben scritto e arrangiato, intelligente e semplice. Mischia sonorità che vanno dal più essenziale cantautorato, al pop e alla world music. Interessante anche l’immagine di copertina (curata da FreeJungle) rispetto alla quale Cristiana dichiara: “Con il progetto grafico ci siamo concentrati sul trovare un simbolo che rappresentasse il maledetto ritornello per eccellenza nella vita di una donna, e subito, con un sorriso, è venuto in mente il ciclo mestruale. Da qui l’idea della sagoma di un assorbente che ingloba il titolo del singolo. In un periodo storico come questo si è rivelata poi un’occasione per unirci simbolicamente alla protesta contro la “tampon tax” e le perduranti differenze di genere”.





Perché un’artista si esprime in tutto quello che fa, e il femminile, oltre che nella copertina del disco, lo si trova all’interno del lavoro artistico e musicale di Cristiana dove troviamo tutta la sensibilità di chi sa cogliere nei sentimenti, più o meno semplici o complessi, la profondità delle piccole cose. Un lavoro nel quale l’artista è riuscita a dare voce a una profonda leggerezza dell’essere.

Il disco, prodotto da Filippo Bubbico (in alto, insieme nella foto), annovera moltissime collaborazioni: Gnut (al secolo Claudio Domestico) che ha scritto a quattro mani con Cristiana Verardo il singolo che dà il titolo all’intero lavoro, Carolina Bubbico che ha collaborato alla composizione di 3000 anni, Chiance e Carramba e Bim Bum Bam, lavorando alla co-produzione artistica delle stesse. Poi Daniele Vitali, Redi Hasa, Cesare dell’Anna e Girodibanda e il trio delle meravigliose voci di Rachele Andrioli, Maria Mazzotta ed Enza Pagliara.

Nell'insieme Maledetti ritornelli (e più in generale la voce di Cristiana) è un piacere da ascoltare, un insieme di colori pastello dalle tonalità profonde e leggere che dipingono il quadro di una vita fatta di cose semplici (ma straordinariamente importanti nel nostro equilibrio) che tutti possono toccare con mano. Un lavoro riuscito e sicuramente consigliato.