Prima di vincere l’ultima edizione di Musicultura, prima di trionfare nella sezione “Nuove Proposte” del Premio Lunezia 2018, prima di aprire due concerti in Toscana dell’ultimo tour di Francesco De Gregori, Francesco Rainero aveva già pubblicato Mancino, la sua opera prima (autoprodotta) come cantautore. Scorrendo la tracklist delle canzoni, l’occhio si ferma subito alla traccia numero 2 dal titolo è volato via luglio con Grazia Di Michele. A questo punto la curiosità è forte, i duetti – si sa – sono una materia intrigante. Parte l’ascolto. La meraviglia è tanta. Un dialogo delicato, poetico e soprattutto moderno in quanto i duetti – anche questo si sa – tra uomo e donna tendono quasi sempre a essere un po’ “antichi” o perlomeno “stereotipati”.

L’ascolto riparte dalla traccia numero 1, stavolta tutto d’un fiato fino alla fine. La meraviglia è ancora tanta. Non per chissà quale motivo, ma semplicemente perché Francesco Rainero, giovanissimo tra l’altro, inanella dieci belle canzoni una dietro l’altra, lasciando una sensazione mista di freschezza, intelligenza e positività. Uno che (finalmente!) canta la vita, impastata di emozioni, sentimenti, relazioni e riflessioni, in tutta la sua luce, in tutti i suoi colori, in tutti i suoi sapori, senza elucubrazioni, senza lamenti, senza rabbia. Francesco Rainero è semplice e diretto, giammai banale e prevedibile, credibile in quello che compone e canta perché fondamentalmente credibile nel suo essere.

Sarà per la sua anima da mancino “lontana dagli schemi” (Mancino), sarà per i suoi “sogni più grandi degli occhi che ha” (L’attimo), ma Rainero ha una bella marcia in più che lo porterà a essere un uomo di successo, pienamente incarnato nell’espressione più autentica della sua essenza e della sua arte.