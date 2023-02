Avvertenza: occorre procurarsi un kit di sopravvivenza per uscire indenni dall’impatto squassante proposto dall’album d’esordio del quintetto Aostano dei Minimovitale. No, non è un refuso: avete letto bene. Il nome è volutamente attaccato per dare più valore alla concettualità della band, che evidenzia che è già un’impresa ardua (di questi tempi) ottenerlo e quindi consideratelo come il noto “gancio in mezzo al cielo” ed è tutto oro colato. Cosa mettere nel Kit? In primis, prezioso ossigeno puro, perché quello fornito dal combo è di quello “sporco”, infettato da acredine sociale e poi direi due timpani di ricambio per stare sul sicuro.

Non è un disco per femminucce ma per stomaci forti e neuroni allenati. Tant’è che la scossa arriva da Blu P.E.C., che srotola le ricorrenti linee guarnite di spoken-word e fiumi di riffs al fulmicotone, che si aggravano col punkettone Parainphernalia, esplosa sullo spartito come invettiva per la guerra in corso. Magari risparmierete un po’ di bombola con Cabine telefoniche dismesse ma ci mettono un nanosecondo a ri-tuonare il motore acre con El senor Ban, formulato in formidabile blues-core e, la volontà di abbandonare pietanze acide non gli passa neanche per l’anticamera del cervello, visto che vien servito il ciondolante cinismo di Thierry: mica ciance, ma arsenico e vecchi merletti, come orlati in La Casta, sbranata vocalmente in coda all’album. Cosi sia. Col filo di ossigeno che resta, lo useremo per fare la conta dei sopravvissuti e delle macerie raccolte con l’ideologismo tellurico dei Minimovitale. Pagato dazio ai Massimo Volume (tributati per anni), ora che la band è scesa in campo con le proprie granate inedite, non tarderanno a tornar presto per far fuoco ancora sulle ruggini sociali. Non credo che si arrenderanno facilmente ma faranno pagare cara la loro pelle. Li aspettiamo.