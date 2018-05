Moresche e altre invenzioni

L’ensemble Burnogualà, ventidue voci di cui dodici femminili e dieci maschili, si raccoglie da alcuni anni attorno a Maria Pia De Vito, ormai da tempo la più influente voce femminile italiana a cavallo fra jazz e musica popolare (con spruzzate “contemporanee”). Quanto confluisce in questo singolare album è il frutto di un lavoro piuttosto capillare attorno alle Moresche del compositore del Cinquecento fiammingo noto in Italia (dove ha trascorso spezzoni della sua vita) come Orlando di Lasso (Roland de Lassus, o Roland de Lattre i suoi veri nomi), integrate da pagine, per lo più brevi, firmate dalla stessa De Vito in coppia con gli ospiti con cui duetta qua e là, oltre ai due brani conclusivi, l’uno a firma dell’altro compositore fiammingo, sempre rinascimentale, Adriano Willaert, l’altro di un anonimo ancora cinquecentesco, napoletano, debitamente riarrangiato.



L’alternanza fra i brani corali, comunque prevalenti, e quelli in cui è invece la sola De Vito a interagire con singoli interlocutori, è un po’ il filo conduttore (e insieme – come avrebbe detto Gaber – l’asse di equilibrio) del lavoro, che illustra da subito questa sua molteplicità, questa sua apertura verso diverse strade (e sviluppi) possibili, fra cui, per esempio (e in aggiunta), una serpeggiante africanità, specificatamente – va da sé – nei brani che coinvolgono Ousmane Coulibaly, percussionista “aromatico” originario del Burkina Faso (la nostra Rita Marcotulli, storica partner di Maria Pia in un fortunatissimo duo, e il grande chitarrista americano Ralph Towner, da quasi mezzo secolo colonna degli Oregon, sono, un brano a testa, gli altri ospiti di particolare riguardo del disco).



Alla fine rimane l’impressione di esser stati spettatori di una sorta di rito musicale di grande spessore e originalità (e quindi rarità), un’esperienza che consigliamo a chiunque ami la voce nella sua accezione più ampia e scevra da preconcetti e steccati stilistici. Non ne uscirà certo deluso.

Foto di Paolo Soriani (Ensemble) e Giancarlo De Luca (De Vito).