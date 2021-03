Nel pandemico TikTok planetario dove il desiderio dominante è alienarsi superficialmente in voci e parole di altri, c’è ancora qualche spiraglio di verità che fa tirare un sospiro di sollievo. Valerio Sanzotta segue il suo percorso in direzione contraria, scegliendo consciamente di mettersi a nudo, di scendere in profondità, di esplorare da uomo la sua parte femminile e, allargando lo sguardo, quella appartenente al mondo. Naked (oltre lo specchio) è un album concept dalla forte connotazione introspettiva, in cui il cantautore-filogogo romano attua una piena immersione dentro se stesso alla ricerca dei segni femminei presenti in lui e ritrovati nelle cose amate. Ne viene fuori una visione nitida e personale sull’universo femminile, libera da ogni zavorra culturale e sociale, una visione sensibile ed empatica che sa andare “oltre”.

Le nove canzoni inedite portano alla luce microstorie di cui sono protagoniste donne, ad esempio in Ultimi pensieri di Sarah Kane, dedicata alla drammaturga inglese morta suicida nel 1999, oppure in It’s Sunday In This Mirror, brano scritto e cantato insieme alla brava Diana Tejera in cui si avvicendano i destini di Lila (iraniana), Lena (italiana) e Jessie (americana), pubblicato come singolo in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” (25 novembre). Ci sono episodi più biografici come Carla, Vigilia di Natale e Sono neve, ma anche rivolti a temi sociali quali il bullismo in Never Give Up.

Due dediche alquanto speciali si elevano a inizio e fine: Anche tu (A Song For Nick Drake) in omaggio alla straordinaria delicatezza del cantautore inglese e Ho visto tutti gli occhi, poesia in memoria dell’amata nonna affidata alla vibrante voce recitante di Giulio Casale. Completano la tracklist l’ottima rilettura di Good Woman della songwriter americana Cat Power, a cui si aggiunge Vision Of Johanna di Bob Dylan nella versione in vinile. Il suono dell’intero lavoro, messo sapientemente a punto dal musicista e produttore Lorenzo Scrinzi, è criptico e asciutto, a tratti oscuro e ruvido, teso a esaltare al massimo le parole dei testi che Sanzotta irrora di poetica musicalità (o di musicale poeticità), cosa di cui pare si stia perdendo l’arte.

Foto di Stefano Harrison Santini