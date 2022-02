Una piccola falce di luna in alto, esattamente al centro; una minuta, grande nave a vapore solca un mare dorato; l’intera scena vista dalla riva, accanto a un albero. È questo il biglietto sola andata che Falomi, Turchet e Trabucco offrono, insieme all’amico Di Bonaventura, ai Naviganti e Sognatori vogliosi di salpare per un viaggio senza parole. Notare, tra le altre cose, che Naviganti e Sognatori sono scritte con due font diversi: d’altronde, si sa che non tutti i viaggiatori sono in grado - o vogliono? - necessariamente sognare.



Il viaggio sulle Rotte mediterranee è estremamente piacevole: terra e mare si mostrano all’ascoltatore in tutta la loro bellezza, accompagnate da soli quattro strumenti (chitarra, contrabbasso, batteria e, nelle quattro tracce popolari, bandoneon), i quali riescono a ricreare l’odore delle spezie d’Oriente, il vociare dei mercati, il rumore delle strade delle città invisibili di Calvino.



Un viaggio sia fisico che, più che mentale, oserei dire dell’anima: tutti noi apparteniamo a un’epoca e a un contesto storico in cui il ritrovarsi è diventato quasi una sorta di missione. Naviganti e Sognatori è un’imbarcazione musicale pronta a salpare le proprie rotte interiori, quelle che spesso volutamente evitiamo per non metterci in discussione. Le melodie giocose che accompagnano il viaggio quasi con fare canzonatorio, lasciano spazio difatti, e senza preparazione alcuna, ad alcuni passaggi più ombrosi, quasi disegnando il cangiar improvviso del cielo che, da celeste, si lascia sopraffare da un inatteso temporale.



È questa, del resto, la vera natura di un viaggio, mai tutto rose e fiori, ma così dannatamente importante.

Navigare per sognare, sognare per navigare. Un mutuo scambio firmato da un trio/quartetto che ha compreso profondamente quanto nella vita l’immobilità sia deleteria.

Foto di Fabio Marcoleoni