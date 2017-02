Giallo! Giallo il disco – fisicamente - con quel refrain nero ai bordi come i romanzi polizieschi tascabili e come la scena di un giallo è la copertina con due cadaveri a terra in una stanza messa a soqquadro dal passaggio del duo TU che prova a nascondersi neanche tanto bene, a dirla tutta; i reperti criminali sono numerati, lì in bella vista. Soprattutto è un giallo per chi si approccia al disco senza conoscere cosa trama nell’ombra: non temete, il finale è lieto, i cattivi perdono e/o si redimono e i buoni si godono il successo e la vita eterna. Il lavoro di Federico Leo e Sebastiano Forte dal titolo Non avrai altro duo all’infuori di contiene tutte le scene di un racconto del crimine molto ben organizzato.

L’ascoltatore viene introdotto con un ritmo frenetico che sfiora l’ossessivo, poi buttato su una strada verso una sala da ballo apparentemente tranquilla ma dove viene invece inconsapevolmente catapultato nella pura pischedelia verso una spirale obnubilante. A questo punto una musa dal wonderbra in bella vista lo salva e lo trasporta su un meraviglioso lungomare oceanico: il sole, la chitarra di Santana e la decappottabile che sfreccia verso il tramonto. Ed ecco un flashback: la scena si sposta con un taglio netto agli anni ‘60 e i nostri prodi ci riportano alla donna dei ricordi, l’amore felice dei freschi innamorati che però lascia presto la strada ai dolori, alle incomprensioni e agli addii. Nemmeno il tempo di capire e si torna ai tempi nostri: l’indagine sull’arco dei generi musicali a cui il duo TU ci ha introdotto non ammette fermate troppo lunghe. Ora ritmi progressive e melodie ridondanti squarciate da urla di chitarra ci portano nei bassifondi dove le sonorità sono quasi blues ma la chitarra stride e ci tiene sempre sulla corda perché se si incontra la punk-gang sulla tua strada si poga e si paga con male parole: Non rompere il c…

Riprendiamo fiato. Un attimo di calma all’angolo di un palazzo, prima di ritornare sulla strada a tutta velocità, cominciamo a intravedere la soluzione del giallo ma dobbiamo restare comunque attenti perché nuovi indizi potrebbero cambiare improvvisamente la nostra direzione. Ma, eccola lì, una denuncia chiara, definitiva ed esaustiva che sintetizza - da Le tue parole : “ ...e il tempo della nostra vita non è aspettarne un'altra migliore di quella che maltratti, e il tempo dei nostri giorni non è dominato da chiunque sia. Non siamo nel 2000 dopo il tuo uomo ma nel 30000 dopo le donne e gli uomini che dipingevano la vita sulle pareti di una caverna”.

Un disco, un racconto, che stimola e che regala grandi visioni come un romanzo sonoro polistrumentistico e curioso, che incolla all’ascolto passando dal funk al jazz, dal reggae al melodico italiano fino alla psichedelia e sempre come una nuova scoperta.