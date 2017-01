"Io sono io, tu sei tu. Non sono in questo mondo per soddisfare le tue aspettative e tu non sei in questo mondo per soddisfare le mie. Se ci incontreremo sarà bellissimo altrimenti non ci sarà stato nulla da fare" (F. Perls)



Con queste parole si apre Non esco mai senza il mio cuore addosso, primo album della psicologa e psicoterapeuta Daniela di Renzo. Le sue esperienze personali e professionali hanno dato vita a un disco incentrato sulle sensazioni e le dinamiche del cuore nell’immenso universo delle relazioni sentimentali. È un’opera in cui emerge una femminilità seducente ma anche spirituale avvolta da una clima di grazia e dolcezza. Forti e incisive sono le parole e diversi luoghi e stili influenzano musicalmente l’album in cui l’assenza della sezione ritmica rende l’ascolto una leggera carezza.



Attraverso i richiami celtici, folk e jazz si percepiscono atmosfere bucoliche che accompagnano questo profondo viaggio tra i frammenti del cuore. Il cuore, dunque, è protagonista assoluto dal titolo alla stampa sul disco ma non è semplicemente di amore che si parla, bensì delle contraddizioni, delle insicurezze, dei contrasti e delle esigenze che si manifestano nelle relazioni. Il pensiero dell’artista viaggia sulla linea di confine tra la poesia e la psicologia e attraverso questi dieci brani ci narra delle passioni, dei desideri, delle riflessioni, delle paure e di tutte le sottili e immense sfumature del cuore. Le relazioni diventano una prigione quando si diventa schiavi; i rapporti dovrebbero quindi essere la libera scelta di incontrarsi e non la necessità di riversare sull’altro le proprie esigenze.



Ascoltare questo disco è come una passeggiata senza tempo sulle sponde frastagliate dell’anima trascinati da un vortice di sensazioni che riescono ad essere terrene e nello stesso momento trascendentali. Non è possibile amare se si è incapaci di amarsi e non è possibile amarsi senza ascoltare i suggerimenti che il cuore ci dà.