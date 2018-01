Non fate caso al sorriso

Dopo un primo EP con il loro nome, pubblicato a novembre 2015 solo in vinile, il trio romano composto da Nicola Pressi (voce, musica e chitarre), Francesco Gambini (testi e synth) e Leonardo Pressi (batteria, voce e drum-pad) ha pubblicato il suo primo album. Nelle dieci canzoni del disco la band propone suoni diritti, diretti, senza fronzoli, che mescolano o alternano rock, punk, pop-rock, cantautorato, synth-pop e altro ancora, in un’ampia gamma di assonanze e influenze che non rende il terzetto clone di nessuno; è testimoniata piuttosto una possibile varietà di ascolti e la ricerca di un linguaggio musicale che attinga da una molteplicità di spunti.



Quelli del Branco sono pezzi che riescono a suonare al contempo spesso scanzonati e amari, lievi e dolenti, con un piglio che talora ricorda lo stile e la metrica degli Zen Circus di Appino; a volte i synth si caricano di luminescenze quasi spettrali per raccontare di autodistruzione, quasi di Eros e Thanatos. Nei testi c’è forse disincanto, ma spesso emerge anche una forza che lotta contro la malinconia e non parla il linguaggio della resa. Anche al di là delle parole e degli umori, la forza è soprattutto quella sprigionata dal cantato; d’altronde anche musicalmente il trio riesce a raggiungere una buona intensità tra tradizione rock italiana, synth che spandono echi dolorosi e scuri o si fanno sognanti e agrodolci (De Profundis), cenni di alt-rock, ecc.



Ancora a dimostrazione dei differenti numi tutelari o fratelli-compagni di strada a cui le canzoni del Branco rimandano, si può notare che in Auguri riff che ammentano Jack White incontrano un ritornello che a tratti fa venire in mente De Gregori e un’interpretazione graffiata, ironica e incisiva quasi alla Brunori, mentre la metrica di Canzone ricorda Vasco Brondi. Tra la summenzionata ironia e intimismo, tra scorci personali e istantanee più sociali/collettive, si passa musicalmente d’altronde da sonorità impetuose e vischiose persino ai suoni da carillon e ai piccoli scintillii della traccia di chiusura in un buon esordio che può preludere a ulteriori, interessanti sviluppi.